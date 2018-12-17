Православная церковь Украины: о вызовах строительства новой церкви

Создание Православной церкви Украины – историческое событие. Но для ее становления нужно еще многое сделать. Проблема в том, как решение примут прихожане Московского патриархата.

О вызовах и влиянии на внутриполитическую ситуацию в связи с созданием Православной церкви Украины – в материале 24 канала.

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Все только начинается

По словам политолога Александра Леонова, статус в Православной церкви Украины уже фактически есть. И сейчас начинается самая большая работа.

Украинская единая поместная церковь может становиться на ноги два, пять, десять лет. Но процесс не остановить. Это будут поддерживать иерархи, которые согласились создать новую церковь. Новоизбранному Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию будут помогать и патриарх Филарет, и Вселенский патриарх Варфоломей, и другие иерархи, в том числе и из московского патриархата. Они заинтересованы, чтобы единая церковь увеличивалась и стала на ноги,

– говорит Александр Леонов.

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Также, добавляет эксперт, поможет и государство – защищая тех священников московской церкви, кто будет переходить к Единой церкви.

Предстоятелю Епифанию надо быть волевым церковным политиком и дипломатом

Как отмечает политический эксперт Андрей Вигиринский, одно дело – лозунги, а другое – их практическое воплощение. После получения Томоса (6 января 2019 года – "24") предстоит принять много решений. В частности, болезненных, с которыми многие священники и прихожане, особенно Московского патриархата, могут не согласиться. И это может стать поводом для акций протеста.

По результатам Объединительного Собора права и интересы прихожан УПЦ МП не нарушены. Начинается период религиозных новогодних праздников, когда люди не настроены на активные протестные действия. Что будет после того, как Украинская церковь получит Томос, а Епифаний получит все полномочия? Тогда этот вопрос становления единой с формально юридической плоскости перейдет в практическую стадию,

– рассказывает Вигиринский.

Переименование УПЦ МП

Согласно опросу фонда "Демократические инициативы" имени Кучерива, эксперты сомневаются в способности украинской власти обеспечить мирный переход епархий УПЦ МП к новой автокефальной церкви. Хотя преобладает мнение, что украинская власть все же осилит эту задачу.

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Специалисты считают, что одним из важных вопросов является переименование УПЦ МП, которая по церковным правилам уже не считается канонической, а Онуфрий не может называть себя Митрополитом Киевским. Большинство экспертов считают, что эта организация должна получить статус украинского экзархата РПЦ. Некоторые предлагают вообще ее запретить.

Глава УПЦ МП Онуфрий и пророссийские политики будут мешать строительству новой церкви

Процесс будет более чем сложным. УПЦ МП сразу созвала внеочередное заседание Синода на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, который возглавил митрополит Онуфрий. На Синоде представители церкви рассмотрели вопросы, "связанные с вызовами, которые стоят перед Украинской православной церковью". В результате двух участников Объединительного собора от УПЦ МП освободили от должности и запретили им служения.

Андрей Вигиринский подчеркивает: УПЦ МП – религиозная организация и юридическое лицо. Каноническое право не обеспечивает отмены ее государственной регистрации. Заявления, что Онуфрий теперь не может называться митрополитом Киевским, еще ничего не значат. К украинскому законодательству это не привяжешь.

Как заставить изменить название УПЦ МП? Онуфрий добровольно не пойдет к госрегистратору за изменением названия церкви. Епифаний может разве попросить государство помочь, но Минюст должен разработать механизм. Получение Томоса ничего не значит для госрегистратора. Можно отменить государственную регистрацию через суд. Кто подаст тогда иск и на основании чего? Томос для суда – не документ,

– отмечает Вигиринский.

По мнению политолога, не менее сложным будет вопрос перехода священников и прихожан к единой церкви. Не выбрасывать же священников из помещений, поскольку это может привести к неприятным конфликтным ситуациям и столкновениям. И тогда придется вмешиваться правоохранителям. Политическим следствием этого будет критика правоохранителей и власти в целом.

Леонов отмечает: ставленники России накануне начала выборов уже используют эту тему, говорят о "преследовании", "гонениях" в отношении УПЦ МП.

Решение имущественных вопросов

Самый больной вопрос – принадлежности Киево-Печерской и Почаевской Лавр. По мнению Александра Леонова, его надо решать в политико-правовом поле. Ведь в Москве только и ждут силовых акций в Украине, чтобы мобилизовать людей против новой Православной церкви Украины.

Не сегодня так завтра вопрос Лавр и статуса УПЦ МП решатся. Остро стоит вопрос инвентаризации. И Лавры передавались в пользование Украинской православной церкви. Они собственность не церкви, а народа. Историческая и культурная ценность,

– подчеркнул политолог.

Вигиринский напоминает: вопрос принадлежности Киево-Печерской и Почаевской Лавр уже обострился в связи с обысками СБУ в предстоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла и других приходах УПЦ МП. И это так или иначе приведет к конфликтам.

Лавры – историческая и культурная ценность, принадлежащая народу

Эксперты отмечают: слияние церквей – длительный и сложный процесс, на пути которого постоянно будут возникать проблемы, что может привести к конфликтам. Заинтересованы в конфликтах Россия, УПЦ МП и прокремлевские политические силы. Угрозы, провокации со стороны Москвы будут. Накануне Собора уже были попытки сорвать его проведение, поэтому проблема безопасности и правовых отношений остается.

Политический эксперт Валерий Дымов замечает: в условиях военного положения политики, которые называют себя украинскими, должны помнить, что различными заявлениями разжигают религиозную вражду и подпадают под статью Уголовно-процессуального кодекса. По его словам, в условиях, когда война стала очевидной для всех, эта статья УПК должна быть орудием правоохранительных органов, чтобы не позволять сеять межрегиональную, межконфессиональную вражду и раздор.

Политолог Владимир Цыбулько отмечает: переход определенных управленческих структур и представительства Вселенской патриархии в Киев дает шанс затмить Москву в глобальном православии.

Русская православная церковь – православное гетто. Они не давали украинским церковникам возможность развивать международные отношения. Создание Православной церкви Украины предоставляет возможность миссионерской деятельности для украинских церковников. Переход определенных управленческих структур и представительства Вселенской патриархии в Киев имеет шанс затмить Москву в глобальном православии. Из-за чего там и наблюдается истерия,

– отметил Владимир Цыбулько.