Православна церква України: про виклики будівництва нової церкви

Створення Православної церкви України – історична подія. Але для її становлення потрібно ще багато зробити. Проблема в тому, як рішення сприймуть прихожани московського патріархату.

Про виклики і вплив на внутрішньополітичну ситуацію у зв'язку із створенням Православної церкви України – в матеріалі 24 каналу.

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Все тільки починається

За словами політолога Олександра Леонова, статус у Православної церкви України вже фактично є. І зараз починається найбільша робота.

Українська єдина помісна церква може ставати на ноги два, п’ять, десять років. Але процес не зупинити. Це підтримуватимуть ієрархи, які погодилися створити нову церкву. Новообраному Предстоятелю Блаженнійшому Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію допомагатимуть і патріарх Філарет, і Вселенський патріарх Варфоломій, й інші ієрархи, в тому числі і з московського патріархату. Вони зацікавлені, щоб єдина церква збільшувалася і стала на ноги,

– зауважує Олександр Леонов.

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Також, додає експерт, допоможе і держава – захищаючи тих священників московської церкви, хто переходитиме до Єдиної церкви.



Предстоятелю Епіфанію треба бути вольовим церковним політиком і дипломатом

Як наголошує політичний експерт Андрій Вігірінський, одна справа – гасла, а інша – їхнє практичне втілення. Після отримання Томосу (6 січня 2019 року – "24") треба буде ухвалити багато рішень. Зокрема, болючих, з якими чимало священиків і прихожан, особливо московського патріархату, можуть не погодитися. І це може стати приводом для акцій протесту.

За наслідками Об’єднавчого Собору права та інтереси прихожан УПЦ МП не порушені. Починається період релігійних новорічних свят, коли люди не налаштовані на активні протестні дії. Що буде після того, як Українська церква отримає Томос, а Епіфаній набуде всіх повноважень? Тоді це питання становлення єдиної з формально юридичної площини перейде в практичну стадію,

– розповідає Вігірінський.

Перейменування УПЦ МП

Згідно опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва, експерти мають сумніви щодо здатності української влади забезпечити мирний перехід єпархій УПЦ МП до нової автокефальної церкви. Хоча переважає думка, що українська влада все ж осилить це завдання.

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Фахівці вважають, що одним з важливих питань є перейменування УПЦ МП, яка за церковними правилами вже не вважається канонічною, а Онуфрій не може називати себе Митрополитом Київським. Більшість експертів вважають, що ця інституція має набути статусу українського екзархату РПЦ. Деякі пропонують взагалі її заборонити.



Очільник УПЦ МП Онуфрій і проросійські політики заважатимуть будівництву нової церкви

Процес буде більш, ніж складним. УПЦ МП одразу скликала позачергове засідання Синоду на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, який очолив митрополит Онуфрій. На Синоді представники церкви розглянули питання, "пов’язані з викликами, що постають перед Українською православною церквою". В результаті двох учасників Об'єднавчого собору від УПЦ МП звільнили з посад та заборонили їм служіння.

Андрій Вігірінський підкреслює: УПЦ МП – релігійна організація і юридична особа. Канонічне право не забезпечує скасування її державної реєстрації. Заяви, що Онуфрій тепер не може називатися Митрополитом Київським, ще нічого не значать. До українського законодавства це не прив’яжеш.

Як змусити змінити назву УПЦ МП? Онуфрій добровільно не піде до держреєстратора щодо зміни назви церкви. Епіфаній може хіба попросити державу посприяти, але Мін’юст повинен розробити механізм. Отримання Томосу нічого не означає для держреєстратора. Можна скасувати державну реєстрацію через суд. Хто подасть тоді позов і на підставі чого? Томос для суду – не документ,

– наголошує Вігірінський.

На думку політолога, не менш складним буде питання переходу священиків і прихожан до єдиної церкви. Не викидатимуть же священиків з приміщень, оскільки це може призвести до неприємних конфліктних ситуацій і сутичок. І тоді доведеться втручатися правоохоронцям. Політичним наслідком цього буде критика правоохоронців і влади загалом.

Леонов зауважує: ставленики Росії напередодні початку виборів уже використовують цю тему, говорять про "переслідування", "гоніння" щодо УПЦ МП.

Вирішення майнових питань

Найболючіше питання – належності Києво-Печерської і Почаївської Лавр. На думку Олександра Леонова, його треба вирішувати в політично-правовому полі. Адже в Москві тільки і чекають силових акцій в Україні, щоб мобілізувати людей проти нової Православної церкви України.

Не сьогодні так завтра питання Лавр і статусу УПЦ МП вирішаться. Гостро стоїть питання інвентаризації. І Лаври передавалися в користування українській православній церкві. Вони власність не церкви, а народу. Історична і культурна цінність,

– підкреслив політолог.

Вігірінський нагадує: питання належності Києво-Печерської і Почаївської Лавр уже загострилося у зв’язку з обшуками СБУ в предстоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла і інших приходах УПЦ МП. І це так чи інакше призведе до конфліктів.



Лаври – історична і культурна цінність, що належать народові

Експерти наголошують: злиття церков – тривалий і складний процес, на шляху якого постійно виникатимуть проблеми, що може призвести до конфліктів. Зацікавлені в конфліктах Росія, УПЦ МП та прокремлівські політичні сили. Погрози, провокації з боку Москви будуть. Напередодні Собору вже були спроби зірвати його проведення, тому проблема безпеки і правових відносин залишається.

Політичний експерт Валерій Димов зауважує: в умовах воєнного стану політики, які називають себе українськими, повинні пам’ятати, що різними заявами розпалюють релігійну ворожнечу та підпадають під статтю Кримінально-процесуального кодексу. За його словами, в умовах, коли війна стала очевидною для всіх, ця стаття КПК має бути знаряддям правоохоронних органів, щоб не дозволяти сіяти міжрелігійну, міжконфесійну ворожнечу та розбрат.

Політолог Володимир Цибулько наголошує: перехід певних управлінських структур і представництва Вселенської патріархії до Києва дає шанс затьмарити Москву в глобальному православ'ї.

Російська православна церква – православне гетто. Вони не давали українським церковникам можливість розвивати міжнародні стосунки. Створення Православної церкви України надає можливість місіонерської діяльності для українських церковників. Перехід певних управлінських структур і представництва Вселенської патріархії до Києва має шанс затьмарити Москву в глобальному православ'ї. Через що там і спостерігається істерія,

– зазначив Володимир Цибулько.