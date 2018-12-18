"Має епохальне значення": Філарет вперше прокоментував створення Православної церкви України

Почесний патріарх Філарет вперше публічно прокоментував створення Єдиної помісної православної церкви в Україні. Священнослужитель відзначив велику роль президента у цьому процесі.

Про акт об'єднання українських православних церков Філарет говорив після спільної молитви із Порошенком у церкві Воздвиження чесного Хреста в Тернополі, пише місцеве видання "20 хвилин Тернопіль".

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"Архієреї та духовенство Київського патріархату, української Автокефальної Православної Церкви, частина Московського патріархату – ми всі разом, – створили Єдину українську помісну церкву. І це завдяки рішучості Вселенського патріарха Варфоломія, який виявив велику мужність, що пішов на цей крок. Ще більша заслуга – президента. Це я говорю, як патріарх, бо знаю, як відбувався увесь процес", – наголосив священнослужитель.

Також Філарет привітав вірян із цією подією та додав, що за об'єднання церков в країні безуспішно боролись дуже довго.

Цей акт має епохальне значення, бо за всю тисячолітню історію ми ніколи не мали визнаної автокефальної української церкви. Ми вдячні, що цей хрест донесли до того місця, де одержали перемогу. Я дякую всім, хто доклав зусиль до цього об'єднання. Господь показує нам, що ми переможемо і ознакою цього є те, що на Донбасі агресор сидить, але просунутися далі не може. А єдина помісна українська церква є ознакою того, що Господь благословляє наші зусилля,

– додав патріарх.

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Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.