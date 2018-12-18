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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Коли новостворена Об’єднана православна церква святкуватиме Різвдво: Епіфаній роз’яснив ситуацію

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      Голова Православної церкви України Епіфаній розставив крапки над "і" щодо перенесення Різдва
      Голова Православної церкви України Епіфаній розставив крапки над "і" щодо перенесення Різдва / Соцмережі

      Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що питання про перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки є не на часі. За його словами, це потрібно втілювати у життя поступово, інакше у суспільстві може статися розкол і внестися смута.

      Відповідні слова священнослужитель виголосив у ефірі телеканалу ICTV.

      Читайте також: Якими будуть дії Кремля щодо переходу священиків "УПЦ МП" до Єдиної Церкви: думка Епіфанія

      Якщо говорити про якісь рішучі реформи, ми наближаємося до святкування Різдва Христового та є календарне питання – можемо ми в Україні 25 грудня святкувати Різдво чи ні? Це може посіяти смуту, це може внести розкол, і тому я стою на таких позиціях, що ми повинні реформуватися розумно, мудро, щоб не внести знову якийсь розкол у церкву,
      – зауважив він.

      За його словами, це потрібно втілювати у життя поступово.

      Зауважимо, що Епіфаній так і не уточнив, чи підтримує Єдина церква перенесення святкування Різдва у далекій перспективі.

      Нагадаємо, на ще до проведення Об’єднавчого собору, у середині листопада, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. За його словами, поширення інформації про нібито зміну дати святкування Різдва, яке мали б запровадити у зв'язку зі створенням єдиної автокефальної православної церкви, було лише "інформаційною провокацією з московським корінням".

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Що відомо про митрополита Епіфанія? Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      якою буде єдина православна церква україни:
      Теги: Новини політики Новини України Релігія Різдво Єдина помісна церква Епіфаній
      Джерело: 24 канал
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