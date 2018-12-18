Когда новосозданная Объединенная православная церковь будет праздновать Рождество

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний считает, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока не актуален. По его словам, это нужно воплощать в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол и посеяться смута.

Соответствующие слова священнослужитель произнес в эфире телеканала ICTV.

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Если говорить о каких-то решительных реформах, то мы приближаемся к празднованию Рождества Христова и появляется календарный вопрос – можем ли мы в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может посеять смуту, это может внести раскол, и поэтому я стою на таких позициях, мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести опять какой-то раскол в церковь,

– отметил он.

По его словам, это нужно воплощать в жизнь постепенно.

Заметим, что Епифаний так и не уточнил, поддерживает ли Единая церковь перенос празднования Рождества в далекой перспективе.

Напомним, в еще до проведения Объединительного собора, в середине ноября, пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что Единая поместная церковь не будет рассматривать вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. По его словам, распространение информации о якобы изменении даты празднования Рождества, которое должны ввести в связи с созданием единой автокефальной православной церкви, было лишь "информационной провокацией с московским корнями".

Как создавали единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, в Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

Что известно о митрополите Епифании?

Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодой предстоятель церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужб России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90-х годов.