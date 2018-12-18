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      Какими будут действия Кремля по переходу священников "УПЦ МП" в Единую Церковь: мнение Епифания

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      Глава ПЦУ Эпифаний сделал заявление о влиянии Кремля на священников, которые хотят перейти в Единую церковь
      Глава ПЦУ Эпифаний сделал заявление о влиянии Кремля на священников, которые хотят перейти в Единую церковь / "Украинская правда"

      Глава Православной церкви Украины и в то же время митрополит Киевский Епифаний считает, что Кремль будет делать со своей стороны все возможное, чтобы переходы священников бывшей УПЦ МП к новообразованной ПЦУ не происходили. В то же время он отметил, что в Московском патриархате не все находятся под влиянием Москвы.

      Такое заявление священнослужитель сделал в эфире телеканала ICTV.

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      Конечно, Москва будет прилагать большие усилия, чтобы этих переходов священников не происходило. Чтобы эти люди, стремящиеся к единству, имели определенные преграды на этом пути, непреодолимые преграды. Но мы верим, что мы преодолеем эти преграды, и те, у кого действительно проукраинские взгляды, присоединятся в ближайшее время. Те же, кто более склонен к Москве, им нужно больше времени, чтобы принять это, осознать и перейти к единой церкви,
      – отметил он.

      Как подчеркнул Предстоятель ПЦУ, в Московском патриархате не все находятся под влиянием Москвы. По его словам, там много достойных архиереев, работающих над развитием церкви, занимаются социальным служением и болеют за Украину.

      "Но у них нет еще определенного доверия, и они не могут перейти определенный барьер, к тому же существует страх. Но мы готовы их принять и защитить, уделить им внимание. Ибо мы видим, что уже происходит с теми, кто пришел на Объединительный собор", – добавил Епифаний.

      В то же время митрополит отметил, что священнослужители, в отношении которых РПЦ в Украине применила санкции, должны понимать, что эти санкции являются уже недейственными, поскольку архиереи Московского патриархата стали служителями канонической Украинской православной церкви.

      Напомним, в связи с Объединительным собором в Киеве, по итогам которого была образована единая Православная церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, который возглавил митрополит Онуфрий.

      Во время собрания священнослужители приняли решение уволить с должностей и запретить богослужение двум участникам Собора. А спустя управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Что известно о митрополите Епифании?Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он является очень молодым предстоятелем церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден относительно существования в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделение украинского православия еще с начала 90-х годов.

      Что известно о митрополите Епифании: смотрите видео

       

       

      КАКИМИ ЕЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТМЕЧАЛСЯ МИТРОПОЛИТ ЕПИФАНИЙ ПОСЛЕ СВОЕГО ИЗБРАНИЯ ГЛАВОЙ ПЦУ :
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия УПЦ МП Религия Епифаний Единая поместная церковь
      Источник: 24 канал
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