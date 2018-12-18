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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Якими будуть дії Кремля щодо переходу священиків "УПЦ МП" до Єдиної Церкви: думка Епіфанія

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      Очільник ПЦУ Епіфаній зробив заяву щодо впливу Кремля на священиків, які хочуть перейти до Єдиної церкви
      Очільник ПЦУ Епіфаній зробив заяву щодо впливу Кремля на священиків, які хочуть перейти до Єдиної церкви / "Українська правда"

      Очільник Православної церкви України та водночас митрополит Київський Епіфаній вважає, що Кремль робитиме зі свого боку все можливе, аби переходи священиків колишньої УПЦ МП до новоствореної ПЦУ не відбувалися. Водночас він зауважив, що у Московському патріархаті не всі перебувають під впливом Москви.

      Таку заяву священнослужитель зробив у ефірі телеканалу ICTV.

      Читайте також: Вихід вінницької церкви з УПЦ МП: як відреагували у Московському патріархаті

      Звичайно, Москва докладатиме шалених зусиль, щоб цих переходів священників не відбувалося. Щоб ці люди, які прагнуть єдності, мали певні перепони на цьому шляху, нездоланні перепони. Але ми віримо, що ми здолаємо ці перепони, і ті, хто справді мають проукраїнські погляди, приєднаються найближчим часом. Ті ж, хто є більш схильним до Москви, їм потрібно більше часу, щоб прийняти це, усвідомити та перейти до Єдиної церкви,
      – зауважив він.

      Як підкреслив Предстоятель ПЦУ, у Московському патріархаті не всі перебувають під впливом Москви. За його словами, там багато є достойних архієреїв, що працюють над розбудовою церкви, займаються соціальним служінням і вболівають за Україну.

      "Але у них немає ще певної довіри, і вони не можуть перейти певний бар'єр, до того ж існує страх. Але ми є готовими їх прийняти та захистити, приділити їм увагу. Бо ми бачимо, що вже відбувається з тими, хто прийшов на Об'єднавчий собор", – додав Епіфаній.

      Водночас митрополит наголосив, що священнослужителі, стосовно яких РПЦ в Україні застосувала санкції, мають розуміти, що ці санкції є уже недієвими, оскільки архієреї Московського патріархату стали служителями канонічної Української православної церкви.

      Нагадаємо, у зв’язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього Московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, який очолив митрополит Онуфрій. 

      Під час зібрання священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад і заборонити богослужіння двом учасникам Собору. А опісля керуючий справами "УПЦ МП" митрополит Бориспільський і Броварський Антоній заявив, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Що відомо про митрополита Епіфанія? Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      Що відомо про митрополита Епіфанія: дивіться відео 

       

      якими ще заявами відзначався митрополит епіфаній після свого обрання головою ПЦУ:
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Релігія Україна – Росія УПЦ МП Єдина помісна церква Епіфаній
      Джерело: 24 канал
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