Про це в інтерв'ю журналістам розповів дядько загиблого підлітка Євгеній Клібановський. Чоловік зазначив, що не був свідком вбивства, але може передати слова зі свідчень друга Максима, який був на фунікулері в той день.

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Що сталося в той день

За його словами, п'яний чоловік почав втручатися в розмову підлітків, але вони його ігнорували. Тоді чоловік звернув увагу на Максима. Підозрюваний спитав у хлопця, чи буде він віддавати борг Батьківщині.

Макс йому відповів, як прийде час, то буде захищати Україну. Він дійсно мамі казав, що коли йому виповниться 18 років, то піде у Третю штурмову бригаду. У його дівчини батьки військові і брат на фронті, того він теж хотів долучитись до ЗСУ. Але тепер назавжди залишився 16-річним…

– поділився дядько загиблого.

Євгеній Клібановський розповів, що, вийшовши з вагона, чоловік взяв хлопця за сорочку і шпурнув у вікно. А оскільки він був п'яний, то й сам полетів за ним. Максиму склом перерізало горло, він втратив свідомість. В цей час люди навколо намагались затиснути порізану артерію й одразу викликали швидку.

Навіть коли вже скло порізало Макса, той чоловік намагався його викинути через розбите скло та навіть душив. Подруга Маша відтягувала вбивцю за капюшон. Після того як він вбив Максима, побіг до гори і почав розповідати, що йому погрожують. Другу Макса, який намагався його затримати, сказав: "Я тебе зараз тут прикінчу",

– розповів чоловік моторошні деталі.

Підозрюваного у вбивстві 16-річного Максима затримали і оголосили чоловікові підозру.

Вбивство у фунікулері: коротко