Тим часом у мережі поширили відео моменту вбивства підлітка. Це запис із камер відеоспостереження.
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Смертельна сутичка на фунікулері
Увечері 7 квітня 16-річний Максим разом із друзями гуляв на Поштовій площі та піднімався на фунікулері. У кабінці з підлітками їхав чоловік у військовій формі. За словами свідків, а також, за даними поліції, він був у нетверезому стані. Чоловік підійшов до Максима і спитав, чи готовий він віддати борг Батьківщині. У відповідь хлопець відповів, що готовий. Вочевидь, щось не сподобалося у цій відповіді правоохоронцю. Адже після виходу з вагона фунікулера на верхній станції він штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Від отриманих поранень хлопець загинув на місці.
У зв'язку із цим інцидентом фунікулер припинив роботу на певний час.
Як загинув підліток: відео соцмережі +18
Що відомо про справу Максима Матерухіна
- Як розповіла співробітниця фунікулеру, після падіння хлопець ще ступив кілька кроків, а потім впав. Також жінка повідомила, що правоохоронець, усвідомивши, що він накоїв, намагався врятувати підлітка. Він просив у працівниці фунікулеру джгут, однак було запізно.
- Зловмисника затримали на місці. Ним виявився 30-річний військовий Управління державної охорони України Артем Косов.
- Згодом чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві.
- У ДБР зазначили, що він не визнає своєї провини.
- 9 квітня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера. Той перебуватиме під вартою до 5 червня без права внесення застави.
- Відомо, що загиблий Максим навчався 10-класі однієї з київських шкіл. У нього є брат 10 років, якого він дуже любив.