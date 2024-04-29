Як повідомляють російські ЗМІ, начебто група бойовиків спершу відкрила вогонь з вогнепальної зброї. Потім ще й нападники підірвали саморобну вибухівку (за іншими даними, гранату). Сталося це у селищі Мара-Аяги, що входить до складу муніципального утворення "Карачаєвський міський округ".

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Є загиблий і поранені

Як пишуть окупанти, один із правоохоронців загинув і ще четверо зазнали поранень. Зокрема, загинув прикомандирований співробітник. А поранено чотирьох місцевих поліцейських. Щоправда, судячи з кадрів у мережі, поранення в них – серйозні: один із правоохоронців лишився без ніг і навряд чи виживе.

Зауважимо! Цілком імовірно, що загинув співробітник ФСБ. Його сюди могли відправити в інтересах спецслужби та з метою здійснення оперативно-розшукової діяльності. Адже нещодавно група бойовиків здійснила напад на автомобіль поліції. У підсумку вони вбили двох поліцейских, викрали вогнепальну зброю та втекли.

За іншими даними, загинув співробітник поліції, поранено двох поліцейських і одного спецпризначенця ОМОНу. Про ОМОН згадують і місцеві жителі, які у мережі опублікували кадри стрілянини та вибухів.

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Традиційно нападників ліквідували

Російські ЗМІ хваляться, що усіх трьох нападників начебто ліквідували. А зробили це нібито вогнем у відповідь ті самі правоохоронці, про яких мовилося вище. Тобто ті, що зазнали серйозних травм і один із них загинув.

Зараз на місці інциденту працюють силовики. Всі обставини встановлюють слідчі.

Крім того, в Карачаєво-Черкесії запровадили план "Сирена". До пошуку нападників залучили весь особовий склад.

Окупанти припускають, імовірно, атаку організувало те саме угрупування, яке розстріляло поліцейських кілька днів тому.

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Другий напад на поліцейських у Карачаєво-Черкесії за тиждень

22 другого квітня бойовики начебто атакували автомобіль поліції УАЗ "Патріот", коли правоохоронці були на чергуванні.

У результаті двоє правоохоронців загинули на місці – вони навіть не встигли відстебнути ремені безпеки. А третій зазнав поранень і зараз перебуває у реанімації – за його життя борються лікарі.

Самі ж нападники забрали пістолети Макарова та Яригіна, а також модернізований автомат Калашнікова разом з боєкомплектом. Опісля вони зникли у невідомому напрямку.

По всій Карачаєво-Черкесії було запроваджено план "Сирена" та оголошено збір особового складу. Нападників активно розшукували. Поки що про їхні мотиви інформації не було.

За даними ЗМІ, вбивцями поліцейських є Марат Битдаєв і Руслан Семенов. Їх раніше Верховний суд Карачаєво-Черкесії засудив за участь у незаконному збройному формуванні. Також Руслан Семенов є у списку терористів і екстремістів.

Водночас Слідчий комітет Росії оголосив у розшук Руслана Ельканова, Ахмата Ельканова, Казбека Джазаєва, Володимира Аверянова та вищевказаного Руслана Семенова.