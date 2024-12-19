Путін ніколи не підтверджував своїх стосунків з олімпійською чемпіонкою з гімнастики Аліною Кабаєвою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Як Путін проговорився про своє потомство

Під час підсумкової пресконференції Путін згадав про те, як дивиться казкові фільми зі своїми "близькими малюками". Державний канал RT згодом інтерпретував це як "молодші члени сім'ї".

І з огляду на такий об'єднувальний підйом суспільства, підйом, який об'єднує людей, звичайно, дуже важливий. Наші історичні казки і билини відроджуються. Я й сам іноді із задоволенням дивлюся їх зі своїми близькими малюками,

– зазначив Путін, говорячи про патріотичні фільми Росії.

Відомо, що у Путіна є онуки від двох його старших дочок – Марії Воронцової, 39 років, і Катерини Тихонової, 38 років. Путін і Кремль завжди заперечували, що у Путіна є зв'язок з Кабаєвою, яку ще називали "найгнучкішою жінкою Росії". Російські незалежні журналісти заявляють, що у них є двоє синів, хоча з початку цього року Путін і Кабаєва нібито розлучилися.

Його синів, мовляв, звуть Іван і Володимир-молодший, яким дев’ять і п’ять років відповідно. Їх ніхто не бачив і вони живуть поза палацами Путіна.

Крім того, у Путіна, ймовірно, є ще одна позашлюбна донька – Луїза Розова, яку народила колишня коханка Світлана Кривоногих. Вона стала мультимільйонеркою зі статками в 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

Сам Путін неодноразово різко реагував на запитання про своє особисте життя.

У мене є особисте життя, в яке я не допускаю втручання. Його треба поважати,

– сказав Путін в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, Путін 19 грудня провів щорічно традиційну пряму лінію. 24 Канал зібрав основні заяви російського диктатора. Серед іншого він пропонував завдати удару "Орешніком" по Києву заради "технологічного експерименту".