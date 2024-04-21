Підтоплені та зруйновані оселі, перебої з електрикою та водопостачанням, пересування на човнах і розквіт мародерства – нова реальність для жителів Орська. Тому на зустрічі із міським головою Василем Козупицею вони не приховували своїх емоцій.
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"Майте совість"
Так, російські ЗМІ поширили відео, на якому одна із мешканок Орська висловила своє обурення прямо в обличчя меру.
Жінка заявила, що люди вже два тижні не отримують допомоги. Натомість представники влади не піднімають слухавки і нічого не роблять.
Чоловік у мене за що загинув? За те, що ти ж*п* тут свою прикривав і стояв червонів?
– кричить росіянка на Козупицю.
Вона вказує на те, що посадовець у білій сорочці, а тим часом жителі Орська два тижні без грошей і без води.
Ти сидиш у чистих штанях, а твій син – у Дубаї. Чи не соромно?,
– звинувачує жінка чиновника.
На відео чути схвальні вигуки інших містян, які висловлюють росіянці свою цілковиту підтримку.
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"А після нас хоч потоп"
- Раніше російські розслідувачі з Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Навального встановили, що син мера Орська Микола Козупиця живе в Дубаї.
- З країни – агресорки чоловік виїхав одразу як там оголосили часткову мобілізацію восени 2022 року. Певний час він проживав у Саудівській Аравії на віллі.
- Поки жителі Орська потерпають від гуманітарної кризи, син міського голови провадить розкішне життя за кордоном.
- Так, в ОАЕ Козупиця – молодший придбав квартиру площею понад 90 квадратних метрів в елітному комплексі Binghatti Nova з басейном та тренажерною залою за місяць до повені – у березні.
- Вартість цієї маєтності становить 353,6 тисячі доларів.
- Тим часом батько виправдовує втечу сина. Каже, що йому теж не солодко, адже на Середньому Сході дуже спекотний клімат.