Жителі Оренбурга звернулися до Путіна, бо їм нема де жити після повені. Але він не поспішає відповідати.

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Із Орська в ОАЕ

Розслідувачі з Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Навального з'ясували, що Микола Козупіца, син мера Орська, живе в Дубаї. Він придбав квартиру площею понад 90 квадратних метрів в елітному комплексі Binghatti Nova з басейном та тренажерною залою за місяць до повені – у березні. За неї виклав 353,6 тисячі доларів.

Цікаво, що Микола Козупіца поїхав із Росії одразу після того, як у країні оголосили часткову мобілізацію. Це була осінь 2022 року. Деякий час він жив на віллі в Саудівській Аравії і навіть мав там дозвіл на проживання.

Наталія Козупіца, його дружина, вела телеграм-канал. У ньому писала про дорогі покупки та від'їзд із Росії. Вона стверджувала, що рішення про переїзд ухвалили "не на емоціях від оголошення мобілізації, а за збігом обставин за кілька днів до". Та коли розслідувачі оприлюднили свій викривальний ролик, телеграм-канал закрили.

Не відомо, де зараз працює Микола Козупіца. До 2023 року він був нібито одним із засновників приватного охоронного підприємства "Вимпел". Генеральним директором "Вимпела" раніше був Василь Козупіца – його батько.

ФБК закликає до відставки Василя Козупіци

Розслідувачі кажуть: за кілька днів до прориву дамби мер Орська запевняв, що все добре, тож люди не змогли підготуватися до евакуації. Тепер їм відмовляються платити нормальні компенсації, а їхні протести розганяють.

У місті мало питної води, а ціни на неї підскочили. Жителі не мають світла та газу, змушені пересуватися човнами і боронити домівки від мародерів.

Представники ФБК говорять: жителів Орська продали та зрадили в обмін на багате життя чергового синка чиновника. Василю Козупіці нема діла до життя людей, адже з Орськом його пов'язує тільки кар'єра. Після відставки він, вочевидь, поїде до сина, а доти запевнятиме, що не сприяв його переїзду. І таких василів у Росії тисячі.

Росію затоплює