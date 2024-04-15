Варто зазначити, що "Альбатрос" з 2023 року став резидентом "Алабуги" – так званої особливої економічної зони, розміщеної на території муніципального округу Єлабуга, Республіка Татарстан. Саме по заводу "Шахедів" у цій зоні Сили оборони вдарили 2 квітня.

Дивіться також Російський олігарх розробляє дрони для війни проти України та отримує гроші з США — документи

Дрони – моторні човни

Хакерам вдалося отримати доступ до особистих даних генерального директора ТОВ "Альбатрос" – Алєксєя Флорова. Як розповіли у InformNapalm, резиденти ОЕЗ "Алабуга", серед яких були ТОВ "Альбатрос", яке займається виробництвом безпілотників, і "Дельфін Алабуга", що випускає моторні човни, потрапили до санкційного списку США. Є підстави вважати, що саме на виробничій базі "Альбатроса" в "Алабузі" росіяни збирають дрони-камікадзе.

Ще у 2022 році видання The Washington Post писало, що в цій економічні зоні планується виготовлення іранських дронів. Важливо, що у січні 2023 року РБК Татарстан опублікували новину, що в "Алабузі" будуть випускати безпілотники та моторні човни. З злитих данних стало відомо, що окупанти використовують шифровані назви у документах – дрон "Шахед" там маркують як моторний човен Dolphin 632.

Так, в березні 2024 року до "Алабуги" планувався візит Першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова, який за сумісництвом виконує ще й функції голови Урядової комісії з питань розвитку безпілотних авіаційних систем.

Доволі дивно показувати виробництво моторних човнів "Дельфін" людині, що є головою комісії з розвитку БпЛА. Втім, якщо це не човни, а шахеди, то питання зникають,

– наголошують в InformNapalm.

В отриманих документах, вказана лише площа і розмита фраза "композитне, збиральне та випробувальне виробництво виробів". Також планова кількість "виробів" – 10 тисяч. Саме таку кількість "Шахедів" планували виготовити окупанти.

Росіяни називають дрони "моторними човнами" / InformNapalm

Хто причетний до виробництва

У злитих документах фігурує особа, на ім'я Констянтин Спірідонов, який є головним конструктором виробництва "моторних човнів". Хакери встановили, що він є "мізками" компанії "Альбатрос". Чоловік має зовсім не "морський" напрям роботи, адже у нього є профільна освіта проєктувальника саме літальних апаратів. А у 2020 році Спірідонов сам зазначав, що займається розробкою безпілотників "Альбатроса".

Спірідонов зовсім не причетний до "морської тематики" / InformNapalm

Також варто згадати керівника одного з департаментів у групі "Управління" відділу виробництва "моторних човнів" Євгєнія Махнутіна.

Махнутін – рекрутер, що влаштувався в “Алабугу” ще у листопаді 2022 року. Потрібні кадри він шукає не тільки для виробництва БПЛА, але й загалом для інших резидентів особливої економічної зони,

– пояснюють в агенстві.

Росіянин має стосунок до набору студентів ПТУ у лави виробництва "моторних човнів" – тобто дронів. Під час розгляду документа "Кібер Спротив" увагу привернула особа Віктора Плугатирьова, який народився 10 листопада 2006-го. У свої неповні 18 років він займає посаду "спеціаліста відділу супроводу виробництва моторних човнів".

Хто причетний до виробництва "Шахедів" у Татарстані / InformNapalm

Також агенство отримало доступ до листа з вимогою до низки працівників надати звіти про відрядження за 2023 рік. Частина працівників виробництва їздило у відрядження саме до Тегерану – столиці Ірану.