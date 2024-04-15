Стоит отметить, что “Альбатрос” с 2023 года стал резидентом “Алабуты” – так называемой особой экономической зоны, размещенной на территории муниципального округа Елабуга, Республика Татарстан. Именно по заводу “Шахедов” в этой зоне Силы обороны ударили 2 апреля.

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Дроны – моторные лодки

Хакерам удалось получить доступ к личным данным генерального директора ООО "Альбатрос" – Алексея Флорова. Как рассказали в InformNapalm, резиденты СЭЗ "Алабуга", среди которых были ООО "Альбатрос", которое занимается производством беспилотников, и "Дельфин Алабуга", выпускающий моторные лодки, попали в санкционный список США. Есть основания полагать, что именно на производственной базе "Альбатроса" в "Алабуге" россияне собирают дроны-камикадзе.

Еще в 2022 году издание The Washington Post писало, что в этой экономические зоне планируется изготовление иранских дронов. Важно, что в январе 2023 года РБК Татарстан опубликовали новость, что в "Алабуге" будут выпускать беспилотники и моторные лодки. Из слитых данных стало известно, что оккупанты используют шифрованные названия в документах – дрон "Шахед" там маркируют как моторную лодку Dolphin 632.

Так, в марте 2024 года в "Алабугу" планировался визит Первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова, который по совместительству выполняет еще и функции председателя Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем.

Довольно странно показывать производство моторных лодок "Дельфин" человеку, который является председателем комиссии по развитию БПЛА. Впрочем, если это не лодки, а шахеты, то вопросы исчезают,

– отмечают в InformNapalm.

В полученных документах, указана только площадь и размытая фраза "композитное, сборочное и испытательное производство изделий". Также плановое количество "изделий" – 10 тысяч. Именно такое количество "Шахедов" планировали изготовить оккупанты.

Россияне называют дроны "моторными лодками" / InformNapalm

Кто причастен к производству

В слитых документах фигурирует лицо, по имени Константин Спиридонов, который является главным конструктором производства "моторных лодок". Хакеры установили, что он является "мозгами" компании "Альбатрос". Мужчина имеет совсем не "морское" направление работы, ведь у него есть профильное образование проектировщика именно летательных аппаратов. А в 2020 году Спиридонов сам отмечал, что занимается разработкой беспилотников "Альбатроса".

Спиридонов совсем не причастен к "морской тематике" / InformNapalm

Также стоит упомянуть руководителя одного из департаментов в группе "Управление" отдела производства "моторных лодок" Евгения Махнутина.

Махнутин – рекрутер, устроившийся в "Алабугу" еще в ноябре 2022 года. Нужные кадры он ищет не только для производства БПЛА, но и в целом для других резидентов особой экономической зоны,

– объясняют в агентстве.

Россиянин имеет отношение к набору студентов ПТУ в ряды производства "моторных лодок" – то есть дронов. При рассмотрении документа "Кибер Сопротивление" внимание привлекла личность Виктора Плугатирева, который родился 10 ноября 2006-го. В свои неполные 18 лет он занимает должность "специалиста отдела сопровождения производства моторных лодок".

Кто причастен к производству "Шахедов" в Татарстане / InformNapalm

Также агентство получило доступ к письму с требованием к ряду работников предоставить отчеты о командировках за 2023 год. Часть работников производства ездила в командировку именно в Тегеран – столицу Ирана.