13 квітня стало відомо, що скоро затопить ще одне російське місто в Сибіру – Курган. Вода рухається зі швидкістю 15–20 кілометрів на добу, до Кургану залишається всього 50 кілометрів. Там уже лунають сирени.

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Що відбувається в Нальчіку

Після злив і граду частина вулиць пішла під воду. У місті оголосили режим підвищеної готовності, зупинили футбольний матч "Спартак-Нальчик" і "Севастополь".

Град паралізував Нальчик: дивіться відео

У ролику добре помітно, що град не вщухає і дуже швидко вкриває землю, наче взимку. Опади великі та щільні, через стіну граду погано видно автівки.

Нальчик затопило: дивіться відео

У Нальчику є однойменна річка, тож багато хто побоювався, що вона вийде з берегів. Влада запевняє, що рівень води в річці Нальчик перебуває у межах норми на фоні опадів, а комунальники готові.

Наслідки зливи у Нальчику 13 квітня 2024: дивіться відео

Жителі Нальчика коментують події:

Ось така жахлива картина: в Нальчику зараз лежить град, як шар снігу, вулицями міста течуть буйні річки... Наче апокаліпсис.

Машини взагалі не можуть проїхати, хіба човном добиратися. Бідні...

Утім, дощі 13 квітня – ще не кінець. На всю неділю 14 квітня в Нальчику прогнозують дощі.



Прогноз погоди в Нальчику на завтра, 14 квітня 2024 року / Скриншот 24 Каналу

Щоправда, карта опадів показує, що дощі пройдуть у сусідних містах.

Карта опадів у Нальчику на 13 квітня 2024 / Скриншот 24 Каналу

Затоплення Нальчика не пов'язано із затопленнями сибірських міст, де прорвало дамбу. Нальчик на Кавказі, ближче до кордону з Грузією. Що цікаво, неподалік розташовано аеродром Моздок. Звідти злітають МіГ-31, через які по всій Україні оголошують тривалі повітряні тривоги.

Де місто Нальчик у Росії: показуємо на карті

Росію затоплює: коротко про головне