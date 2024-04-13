Він спромігся зібрати тільки відеоконференцію, де опосередковано обговорив проблему. Глава Кремля традиційно зосереджений на іншому. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що біди народу Путіна не цікавлять.
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Чому Путін не відвідує місця повені
Коли росіяни тонуть у воді через недбалість російської влади, за словами Яковенка, Владімір Путін займається важливішими справами.
- Обговорює з головою Росриболовлі Іллею Шестаковим дозвіл на любительський вилов чечуги у деяких районах Волги, але з певними обмеженнями за термінами вилову та знаряддям лову. Також розглядав можливість часткового відкриття промислового вилову осетрових в Азовському морі.
- Пропонує регіональній владі запозичити досвід підприємства "Уралвагонзавод" щодо проведення конкурсу "А ну-ка, девушки!", який мав велику популярність в СРСР. Учасниці змагалися за звання найкращої за професією у безлічі конкурсів різної спрямованості.
Це більш істотні рішення. Подумаєш, декілька областей затонуло. У Путіна свої пріоритети, як відомо,
– наголосив Ігор Яковенко.
Спробують знайти "український слід"
У п'ятницю, 5 квітня, в російському Орську прорвало дамбу. В історії російських паводків відомо, що вода підіймається на 9 та 12 метрів, але влада вирішила зекономити та побудувала греблю висотою 5,5 метрів.
Російський опозиційний журналіст розповів, що компанії, які відповідальні за будівництво дамби в Орську, на яку витратили мільярд рублів, звинуватили у всьому гризунів.
Так само як теракт у "Крокусі", який організував ІДІЛ, а звинуватили Україну. Затримані таджики швидко навчилися говорити російською після того, коли їм відрізали вуха, і розповіли, як їх "підкупив" київський режим. Можливо, тут також буде "український слід". Залежить від того, як катуватимуть "мишей",
– наголосив Ігор Яковенко.
Повінь у Росії набирає обертів
- Одне з котеджних селищ в Оренбурзі буквально перетворилося на "зуби дракона". Всього в місті затоплено вже понад 3000 будинків, і пік паводку ще не минув. Рівень води в Уралі сягає 11 метрів 62 сантиметрів при максимально допустимому значенні у 9 метрів 30 сантиметрів.
- Паводок дістався вже до Західного Сибіру, підтопивши ще три області. Повідомляється, що сильно піднявся рівень води в річці Томь, на якій розташовані Томськ і Кемерово.
- У результаті в Томській області підтоплено понад 100 будинків, три населені пункти відрізано від міста. У Новосибірській області підтоплено 200 ділянок.
- У Кемеровській області з берегів вийшла річка Мрассу, затоплено селище Усть-Кабирза. Жителі розповідають, що вода змила худобу, споруди та господарський інвентар.
- Також було евакуйовано село Камінське в Курганській області Росії після того, як рівень води там піднявся за ніч на 1,4 метра. А в Тюменській області починається превентивна евакуація населення з деяких населених пунктів.