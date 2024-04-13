Він спромігся зібрати тільки відеоконференцію, де опосередковано обговорив проблему. Глава Кремля традиційно зосереджений на іншому. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що біди народу Путіна не цікавлять.

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Чому Путін не відвідує місця повені

Коли росіяни тонуть у воді через недбалість російської влади, за словами Яковенка, Владімір Путін займається важливішими справами.

Обговорює з головою Росриболовлі Іллею Шестаковим дозвіл на любительський вилов чечуги у деяких районах Волги, але з певними обмеженнями за термінами вилову та знаряддям лову. Також розглядав можливість часткового відкриття промислового вилову осетрових в Азовському морі. Пропонує регіональній владі запозичити досвід підприємства "Уралвагонзавод" щодо проведення конкурсу "А ну-ка, девушки!", який мав велику популярність в СРСР. Учасниці змагалися за звання найкращої за професією у безлічі конкурсів різної спрямованості.

Це більш істотні рішення. Подумаєш, декілька областей затонуло. У Путіна свої пріоритети, як відомо,

– наголосив Ігор Яковенко.

Спробують знайти "український слід"

У п'ятницю, 5 квітня, в російському Орську прорвало дамбу. В історії російських паводків відомо, що вода підіймається на 9 та 12 метрів, але влада вирішила зекономити та побудувала греблю висотою 5,5 метрів.

Російський опозиційний журналіст розповів, що компанії, які відповідальні за будівництво дамби в Орську, на яку витратили мільярд рублів, звинуватили у всьому гризунів.

Так само як теракт у "Крокусі", який організував ІДІЛ, а звинуватили Україну. Затримані таджики швидко навчилися говорити російською після того, коли їм відрізали вуха, і розповіли, як їх "підкупив" київський режим. Можливо, тут також буде "український слід". Залежить від того, як катуватимуть "мишей",

– наголосив Ігор Яковенко.

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