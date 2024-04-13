Он смог собрать только видеоконференцию, где косвенно обсудил проблему. Глава Кремля традиционно сосредоточен на другом. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что беды народа Путина не интересуют.

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Почему Путин не посещает места наводнения

Когда россияне тонут в воде из-за халатности российских властей, по словам Яковенко, Владимир Путин занимается более важными делами.

Обсуждает с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым разрешение на любительский вылов стерляди в некоторых районах Волги, но с определенными ограничениями по срокам вылова и орудием лова. Также рассматривал возможность частичного открытия промышленного вылова осетровых в Азовском море. Предлагает региональной власти позаимствовать опыт предприятия "Уралвагонзавод" по проведению конкурса "А ну-ка, девушки!", который имел большую популярность в СССР. Участницы соревновались за звание лучшей по профессии во множестве конкурсов различной направленности.

Это более существенные решения. Подумаешь, несколько областей затонуло. У Путина свои приоритеты, как известно,

– отметил Игорь Яковенко.

Попытаются найти "украинский след"

В пятницу, 5 апреля, в российском Орске прорвало дамбу. В истории российских паводков известно, что вода поднимается на 9 и 12 метров, но власть решила сэкономить и построила плотину высотой 5,5 метров.

Российский оппозиционный журналист рассказал, что компании, которые ответственны за строительство дамбы в Орске, на которую потратили миллиард рублей, обвинили во всем грызунов.

Так же как теракт в "Крокусе", который организовал ИГИЛ, а обвинили Украину. Задержанные таджики быстро научились говорить по-русски после того, когда им отрезали уши, и рассказали, как их "подкупил" киевский режим. Возможно, здесь также будет "украинский след". Зависит от того, как будут пытать "мышей",

– отметил Игорь Яковенко.

Наводнение в России набирает обороты