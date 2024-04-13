Об этом пишут российские телеграм-каналы. Всего в Оренбурге затоплено уже более 3000 домов, и пик паводка еще не прошел, передает 24 Канал.
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От домов остались только верхушки крыш
В Оренбурге снова вырос уровень воды. Так, уровень в Урале достигает 11 метров 62 сантиметров при максимально допустимом значении в 9 метров 30 сантиметров. Вода продолжает прибывать, и пик паводка еще не прошел.
Затопленный Оренбург: смотрите видео
"Большая вода" продолжает затапливать Оренбург. Так, один из коттеджных поселков уже напоминает "зубы дракона", ведь от домов остались только верхушки крыш. В Оренбурге продолжается эвакуация, а также существует риск прорыва еще одной дамбы.
Паводок в Оренбурге – больше в галерее
По состоянию на 13 апреля в Оренбурге уже затоплено более 3000 домов и еще 8 тысяч приусадебных участков.
Уровень воды продолжает подниматься: смотрите видео
Повод ожидают в Кургане
К приходу "большой воды" готовятся и в российском Кургане. Ожидается, что подтапливать город начнет 14 – 15 апреля. Стоит заметить, что в Кургане расположен "Курганмашзавод". Это единственное предприятие в России, которое производит БМП-3, БМД-4 и других бронемашин.
Этот завод попадает в зону подтопления и существует возможность, что "Курганмашзавод" может затопить.
Вода задела еще две области
Прорыв дамбы в Орске вызвал серьезный рост уровня воды. Так, подтапливать начало населенные пункты еще в 2 областях – Томской и Кемеровской. Там уже затопило десятки домов, а волонтеры начали эвакуацию.
В то же время, стоит отметить, что от 5 апреля, когда в российские регионы начала прибывать большая вода, президент Владимир Путин ни разу не обратился к жителям с речью, более того, такое впечатление, что он и вовсе не знает, что там происходит. Местные власти также официально неохотно комментируют события в Орской области и не проводят организованную эвакуацию. Наибольшие усилия прилагают волонтеры, которые самостоятельно спасают людей из затопленных регионов.