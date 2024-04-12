Россиянка рассказала, что они с мужем не хотят покидать затопленный дом, потому что очень уж боятся местных мародеров, которые могут украсть их имущество, передает 24 Канал. Она плакалась, что к их двору до сих пор так и не пришли спасатели.
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Россияне живут в палатках на крыше
Россиянка жаловалась, что они вынуждены жить на крыше затопленного дома. Все потому, что они боятся, чтобы их не обокрали местные. На крыше они разместили две палатки. В одной из них ночуют и готовят еду. Там стоит две раскладушки, на которых они с мужем спят, печка, которую разжигают, на ней же готовят еду. Другую палатку они используют как туалет.
Мы здесь ночуем, готовим еду, прячемся от дождя. А это наш туалет. Потому что везде вода, поэтому приходится закрываться немножко от посторонних глаз,
– жалуется она.
Также у россиян на крыше есть генератор. Им они заряжают автомобильный аккумулятор, от него же проведен свет.
Как россияне живут на крыше / Скриншоты с видео
Прорыв дамбы в Орске: главное
- В районе города Орск Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу. Вода начала постепенно затапливать домовладения. Под водой оказались тысячи частных домов.
- Вскоре наводнение дошло до Оренбурга. Именно здесь уровень воды достиг наивысшей отметки.
- Российский Оренбург 12 апреля продолжает идти ко дну. Специалисты заявляют, что уровень воды в реке Урал превысил отметку в почти 2 метра. Такой уровень воды оккупанты называют опасным, ведь он затопит тысячи домов, если будет расти и дальше. Пик паводка будет держаться в течение двух дней – 12 – 13 апреля. А после ожидается падение уровня воды.
- Если раньше в Оренбурге подтопленными были частные дома, то теперь вода начала подтапливать многоэтажки в старой части города. Первые этажи домов уже оказались под водой. Поэтому сейчас Оренбурге продолжается массовая эвакуация под звуки сирены.
- Стоит отметить, что паводок случился не только в Оренбургской области. Река Том тоже вышла из берегов и затопила несколько населенных пунктов Томской и Кемеровской областей.