Об этом пишут российские СМИ и телеграм-каналы. В Оренбурге уже затоплены тысячи домов и приусадебных участков, передает 24 Канал.
Смотрите также Орск под 10-метровым слоем воды: что творит наводнение в российском регионе
В Оренбурге ожидают пик наводнения
Уровень реки Урал возле российского Оренбурга уже превысил опасную отметку в почти 2 метра. Вода продолжает подходить, а потому в городе 12 апреля ожидают пик наводнения.
Вода продолжает затапливать Оренбург: смотрите видео
Как отмечают местные власти, за прошедшие сутки уровень воды в Урале вырос на 69 сантиметров, а к утру 12 апреля – повысился до 1129 сантиметров. Такой уровень воды оккупанты называют опасным, ведь он затопит тысячи домов, если будет расти и дальше. Пик паводка будет держаться в течение двух дней – 12 – 13 апреля – а после ожидается падение уровня воды.
Затопленные частные дома: смотрите видео
Оренбург продолжает уходить под воду – больше в галерее
Если раньше в Оренбурге подтопленными были частные дома, то теперь вода начала подтапливать многоэтажки в старой части города. Первые этажи домов уже оказались под водой. Сейчас в Ленинском районе отключено энергоснабжение, поэтому люди остались без связи во время наводнения.
Вода дошла до многоэтажек в Оренбурге: смотрите видео
Россияне проводят эвакуацию из затопленных районов: смотрите видео
Российские города уходят под воду
- В городе Орск 5 апреля прорвало дамбу и затопило многотысячный город. Тысячи домов ушли под воду, также есть погибшие и пострадавшие.
- Карма продолжает наказывать Россию, ведь под угрозой затопления также и другие города. Так, в городе Курган также готовятся к наводнению. Уровень воды в реке уже вырос на 399 сантиметров и пик наводнения ожидается 14 – 15 апреля.
- В сети также появились спутниковые снимки затопленной Оренбургской области. На них виден масштаб затопления, а от большинства домов виднеются лишь крыши.
- Даже когда города уходят под воду, россияне все равно вспоминают Советский союз и жалуются, что в те времена такого бы не случилось.