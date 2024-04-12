Об этом пишут российские СМИ и телеграм-каналы. В Оренбурге уже затоплены тысячи домов и приусадебных участков, передает 24 Канал.

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В Оренбурге ожидают пик наводнения

Уровень реки Урал возле российского Оренбурга уже превысил опасную отметку в почти 2 метра. Вода продолжает подходить, а потому в городе 12 апреля ожидают пик наводнения.

Вода продолжает затапливать Оренбург: смотрите видео

Как отмечают местные власти, за прошедшие сутки уровень воды в Урале вырос на 69 сантиметров, а к утру 12 апреля – повысился до 1129 сантиметров. Такой уровень воды оккупанты называют опасным, ведь он затопит тысячи домов, если будет расти и дальше. Пик паводка будет держаться в течение двух дней – 12 – 13 апреля – а после ожидается падение уровня воды.

Затопленные частные дома: смотрите видео

Оренбург продолжает уходить под воду – больше в галерее

Если раньше в Оренбурге подтопленными были частные дома, то теперь вода начала подтапливать многоэтажки в старой части города. Первые этажи домов уже оказались под водой. Сейчас в Ленинском районе отключено энергоснабжение, поэтому люди остались без связи во время наводнения.

Вода дошла до многоэтажек в Оренбурге: смотрите видео

Россияне проводят эвакуацию из затопленных районов: смотрите видео

Российские города уходят под воду