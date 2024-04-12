Так, за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 сантиметров. Сейчас он составляет 1143 сантиметров, что более чем на 2 метра больше критической границы.

Смотрите также Беспилотник врезался в здание "Газпрома", есть пострадавшие: фото с места атаки

Жителей Оренбурга срочно эвакуируют

Мэр города Сергей Салмин призвал к эвакуации жителей ЖК Гранд-парк, поселков имени Куйбышева и Солнечного, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок.

Спасение людей происходит под звуки сирены. Городской голова в своем телеграм-канале объяснил, что это не учебная тревога, а массовая эвакуация из-за крайне опасной паводковой ситуации.

В Оренбурге гудит сирена: видео соцсети

Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте времени!,

– обратился Салмин к оренбуржцам.

Тем временем российское МЧС направляет жителям Оренбурга сообщения с предупреждением / Фото росСМИ

По состоянию на утро 12 апреля в Оренбурге подтоплено 4963 приусадебных участка и 2687 домовладений. Только за последние сутки затопило 995 участков и 361 дом.

Что происходит в Оренбурге, который постепенно поглощает вода: видео соцсети

Вода течет по коридорам домов: видео соцсети

Как паводок уничтожает российский город: видео соцсети

Аномальное наводнение в России: что известно