В частности, если верить заявлению российского губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова, ранения получили два человека.

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"Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека", – говорится в сообщении Гладкова.

Есть пострадавшие

По его словам, у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго – осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Их госпитализировали.

Кроме того, Гладков жалуется, что поврежден фасад здания. Заверил, что на месте работают оперативные службы.

Местные паблики пишут, что повреждения понесло здание "Газпрома" в 5-м Заводском переулке.

Жалуются, что беспилотников было 6

Впоследствии Гладков уточнил, что Белгородщина подверглась 6 атакам ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа.

"4 из них были сбиты нашими средствами ПВО на подлете к городу. Один посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего вспыхнула сухая трава на окраине города", – добавил он.

И вот один врезался в административное здание, по словам российского губернатора.

В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде зафиксировали различные повреждения в 2 частных жилых домовладениях, одном хозсубъекте, также повреждены 4 авто.

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