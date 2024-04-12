Зокрема, якщо вірити заяві російського губернатора Бєлгорода В'ячеслава Гладкова, поранення отримали двоє людей.

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"Бєлгород зазнав атаки ЗСУ за допомогою БПЛА літакового типу. Безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей", – ідеться у повідомленні Гладкова.

Є потерпілі

За його словами, в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого – осколкові пораненн верхньої та нижньої кінцівок. Їх госпіталізували.

Коім того, Гладков бідкається, що пошкоджено фасад будівлі. Запевнив, що на місці працюють оперативні служби.

Місцеві пабліки пишуть, що пошкодження зазнала будівля "Газпрому" у 5-му Заводському провулку.

Бідкаються, що безпілотників було 6

Згодом Гладков уточнив, що Бєлгородщина зазнала 6 атак ЗСУ за допомогою БПЛА літакового типу.

"4 з них було збито нашими засобами ППО на підльоті до міста. Один посаджений за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, внаслідок чого спалахнула суха трава на околиці міста", – додав він.

І ось один врізався в адміністративну будівлю, за словами російського губернатора.

Унаслідок відбиття повітряної атаки з боку ЗСУ у Бєлгороді зафіксували різні пошкодження у 2 приватних житлових домоволодіннях, одному госпсуб'єкті, також пошкоджено 4 авто.

Вибухи у Бєлгороді: актуально