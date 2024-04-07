В частности, под атакой дронов оказались 2 населенных пункта Белгородщины. Что известно о тревожной ночи, передает 24 Канал.

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Белгородскую область якобы атаковали FPV-дроны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в очередной раз заявил, что регион якобы оказался под атакой FPV-дронов. По его словам, пострадали якобы населенные пункты в Шебекинском и Грайворонском городских округах области. Гладков также рассказал о последствиях ночной атаки дронов, которые традиционно назвал "украинскими".

Так, в поселке Ленинский Шебекинского городского округа в результате атаки дронов якобы вспыхнула кровля частного дома. Как заявил Гладков, возгорание оперативно ликвидировали спасатели.

А в селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате ночной атаки якобы повреждена линия газопередачи. Также в результате атак якобы сгорели два автомобиля.