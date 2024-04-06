Граждане страны-агрессора в сети пожаловались на взрывы. Над городом поднялся дым. Тем временем над городом поднялся дым. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
Кстати Видимо, совсем не громко и безопасно: Белгород – один из самых комфортных городов России
Что известно о взрывах в Белгороде сегодня
Россиянам снова "тревожно". Граждане страны-агрессора рыдают и истерят из-за очередного "хлопка" в Белгороде. Впрочем, власть уверяет, что "мощно" отработала "Пе-Ве-О". Якобы "сбили" аж 10 воздушных целей на подлете к городу. Пострадавших якобы "нет".
Отработала российская "Пе-Ве-О": смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)
В то же время Гладков заявил о повреждении 12 многоквартирных домов. В частности, в 18 квартирах выбиты окна. Кроме того, посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия.
В Белгороде прогремели взрывы / Фото из сети
В поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом. Еще в 4 многоквартирных домах посечены фасады, выбиты окна в 21 квартире.
Последствия работы российской "Пе-Ве-О": смотрите видео
Также пробита кровля частного домовладения. В Майском повреждена кровля частного дома. В Никольском – посечены кровли двух домов. В деревне Тавровое пробита кровля и выбиты окна в одном.
А пока оккупанты восхваляют свою криворукую "Пе-Ве-О", в сети уже появились видео с последствиями взрывов. Над Белгородом поднялся дым.
"Саш! Ой! Все в дыму! Боже", –
– жалуется россиянка.
Россиянка жалуется на взрывы: смотрите видео
Россиянам снова "тревожно". Граждане страны-агрессора рыдают и истерят из-за очередного "хлопка" в Белгороде. Впрочем, власть уверяет, что "мощно" отработала "Пе-Ве-О". Якобы "сбили" аж 10 воздушных целей на подлете к городу. Пострадавших якобы "нет".
В то же время Гладков заявил о повреждении 12 многоквартирных домов. В частности, в 18 квартирах выбиты окна. Кроме того, посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия.
В поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом. Еще в 4 многоквартирных домах посечены фасады, выбиты окна в 21 квартире.
Также пробита кровля частного домовладения. В Майском повреждена кровля частного дома. В Никольском – посечены кровли двух домов. В селе Тавровое пробита кровля и выбиты окна в одном.
Традиционно оккупанты пытаются обвинить в атаке Украину. Однако, взрывы раздавались именно в то время, как враг бил по нашему государству ракетами.
Что не так с заявлениями захватчиков
- Силы обороны не прибегают к террору мирного населения и не обстреливают гражданскую инфраструктуру. Это тактика России. Украинские защитники же бьют исключительно по военным объектам врага.
- Например, российским аэродромам, где агрессор держит самолеты, которыми наносит удары по Украине, или завод по сбору "Шахедов" и тому подобное.
- Кстати, уже неоднократно оккупанты атаковали свою же территорию. В частности, в январе российская ракета попала в детскую комнату в Белгороде.
- "Ракетную опасность" в Белгороде объявили в 05:41 (по киевскому времени). Именно в это время Россия била по Украине ракетами.
- Заметим, что именно из Белгородской области ночью 6 апреля Россия в очередной раз ударила по Украине ракетами С-300.
- В Харькове оккупанты убили 6 человек, а еще 11 раненых.