Ранее российские пропагандисты активно распространяли фейковую информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы нанесли удар по Петропавловке Воронежской области в России. Впоследствии местный руководитель подтвердил, что в городе упала именно российская ракета.
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Российская ракета влетела в детскую комнату
В Белгороде местные жители начали публиковать видео, на которых видны попадания российской ракеты. Одна из жительниц, по дому которой отработала ПВО, обнародовала ролик.
На видео видно, что влетевший через крышу помещения снаряд был выпущен, вероятно, из российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". По предварительной информации, именно им ВС России пытались отразить воздушную атаку.
Такое видео было обнародовано в одном из местных телеграм-каналов. Впрочем, позже его удалили, оставив фото, демонстрирующие лишь последствия попадания.
Неудачная работа российской ПВО вызвала попадание в дом в Белгороде: смотрите видео
Взрывы в Белгороде: последние новости
- Вечером 2 января в Белгороде четвертый раз за сутки объявляли воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью. Впоследствии в городе прозвучала серия громких взрывов, в результате которых в автомобилях начала включаться сирена. Небо в это время освещало яркие вспышки. Впоследствии власти Белгорода сообщили о якобы "сбитии" 9 воздушных целей на подлете в город. По словам губернатора – без жертв.
- Утром 3 января в Белгороде снова раздался сигнал воздушной тревоги. Ее объявляли дважды из-за якобы "ракетной опасности". Около 04:30 в городе начали раздаваться взрывы. Местные жители заявили, что звуки походили на работу российской ПВО. Впоследствии губернатор Белгорода Вячеслав Гладков заявил, что якобы на подлете в город "было сбито несколько воздушных целей". Следующую тревогу объявили примерно в 05:40. Гладков начал призывать россиян прятаться в безопасных местах и не подходить к окнам.