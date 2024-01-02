Словам и соболезнованиям Владимира Путина не стоит доверять. Чтобы он не заявлял о взрывы в Белгороде, потери среди местного населения там его не беспокоят. Такой мыслью с 24 Каналом поделился ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян.

Вас также может заинтересовать Россияне прикрываются Белгородом, как щитом: военный смотр от Свитана

Путина не интересуют люди

Президент России Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода, произошедший 30 декабря. Хотя украинские военные целились в военные объекты, российская ПВО сделала все для того, чтобы пострадало больше гражданских людей.

Путин вообще не воспринимает Белгород как территорию, из-за которой у него должны возникать какие-то ощущения "болезненной несправедливости". Он заговорил о нем только потому, что ему это написали на листе,

– отметил Сергей Асланян.

Россияне могут даже заключили, что Владимир Путин действительно беспокоится из-за обстрелов в Белгороде. Однако это близко к реальности.

"Путин – геополитик. Для него есть Планета земля, на которой часть территории принадлежит ему. Естественное или неестественное сокращение населения его не интересует, потому что оно не отражается на ВВП и макроэкономических показателях. Путин и известен своей стратегией целеполагания – он не учитывает людей", – подчеркнул ведущий.

Владимир Путин не привык считать человеческую жизнь ценностью. Для него люди – это только ресурс

Морали не осталось

По мнению Асланяна, российский диктатор считает, что если в условном Белгороде и умерло какое-то количество людей из-за обстрелов, то это, дескать, нормальная плата за "геополитическое величие" России.

Еще очень давно, когда Путин пришел в КГБ, будучи ребенком, перешагнул эту моральную черту. А кто-то до сих пор пытается думать, что он человек и, по-видимому, по ночам рыдает над сводами потерь на войне,

– подчеркнул Асланян.

По сути, в России в целом погибшие на войне – это только статистическая единица. Даже самое российское общество оправдывает жертвы "большой целью" – стать величайшей страной в мире.

"Путин давно перешагнул то, что мы считаем моралью. У него чувством потери есть разве что потери из собственного кошелька. А его кошелек даже не обеднел", – подытожил Асланян.

Взрывы в Белгороде: последние новости