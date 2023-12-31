Об этом со ссылкой на росСМИ, пишет 24 Канал. На обнародованных в сети кадрах слышны звуки сирены.

Обратите внимание Взрывы в Белгороде и непрофессиональная работа ПВО: все, что известно

Утром в Белгороде включили сирены

Последнее утро 2023 года у россиян было тревожным. В Белгороде извещали о "ракетной опасности".

В Белгороде воют сирены: смотрите видео

Тревога в Белгороде: смотрите видео

Местных призывали идти в укрытия. Правда, открыть их оккупанты "забыли". Так, в сети россияне жаловались, что укрытия закрыты. Также публиковали фото и видео.

Россияне жаловались на закрытые во время тревоги укрытия: смотрите видео

Спрятаться в укрытие не удалось / Фото из соцсетей

В 10:13 так называемый губернатор Белгородщины Гладков объявил об отбое.

Кратко о взрывах в Белгороде