Что известно о взрывах в Белгороде

Мощные взрывы в российском городе прозвучали днем 30 декабря. В небо начал идти черный дым. Можно предположить, что праздничное настроение оккупантам портят именно украинские дроны.

Обратите внимание "Было очень громко": взрыв прогремел в Одессе во время тревоги

Еще вчера, 29 декабря, россияне так радовались массированной атаке по Украине. А сегодня им вдруг стало страшно. В сети публикуют кадры, как граждане страны-террориста кричат от испуга и падают на землю. В министерстве по чрезвычайным ситуациям не пытались успокоить россиян. Вместо этого им посоветовали с вещами пройти в укрытие. К слову, россияне часто жалуются на закрытые укрытия. Поэтому, вероятно, МЧС отправило их прямо в никуда.

Что говорят в Украине

Официальных заявлений пока не было. В то же время источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что новогодний "подарок" оккупантам организовали Силы обороны и безопасности. Украинские герои ударили по военным объектам. А происходящее в центре Белгорода – результат работы российской "ПВО".

Оккупанты отчитываются, что сбить "удалось все". В реальности – бездарная работа российской "ПВО" привела к многочисленным разрушениям в городе.



Российская "ПВО" – главный враг Белгорода / Фото российских телеграм-каналов



Российская "ПВО" нанесла россиянам большой ущерб / Фото российских телеграм-каналов

Местные власти заявляют о жертвах

На этот раз россияне отступили от привычного "нет потерь" и озвучили их. Правда, запутались в цифрах. Сначала власти сообщили о 15 погибших. Впоследствии одного "минуснули" (очевидно, ожил) и заявили, что жертв – 14. Никаких доказательств этого оккупанты, конечно, не привели.

Фаер-шоу в Белгороде: смотрите видео

Результат деятельности российской "ПВО": смотрите видео

Реакция российских властей

Путину вроде бы доложили о ситуации в Белгороде. Кроме того, в минобороны страны-террориста цинично заявили, что обстрел "не останется безнаказанным". К слову, вчера россияне совершили самую масштабную атаку с воздуха по Украине. Погибли десятки человек. Разрушениям подверглись 120 населенных пунктов.

Далее на арену выпустили Марию Захарову. Заявление хотя бы в общих пределах адекватности ей написать не смогли. Поэтому она выдала, что за ситуацией в Белгороде – как будто стоит Великобритания в координации с США. Возможно, Захарова уже начала празднование, и "советское шампанское" сыграло с ней злую шутку.

Кроме того, Россия, пробив дно своим цинизмом, пытается инициировать заседание Совбеза ООН.