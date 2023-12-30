Що відомо про вибухи у Бєлгороді

Потужні вибухи у російському місті пролунали вдень 30 грудня. У небо почав йти чорний дим. Можна припустити, що святковий настрій окупантам псують саме українські дрони.

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Ще вчора, 29 грудня, росіяни так раділи масованій атаці по Україні. А сьогодні їм раптом стало страшно. У мережі публікують кадри, як громадяни країни-терористки кричать від переляку та падають на землю. У міністерстві з надзвичайних ситуацій не намагалися заспокоїти росіян. Натомість їм порадили з речами пройти в укриття. До слова, росіяни часто бідкаються про закриті укриття. Тому, ймовірно, МНС відправило їх просто у нікуди.

Що кажуть в Україні

Офіційних заяв наразі не було. Водночас джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що новорічний "подарунок" окупантам організували Сили оборони і безпеки. Українські герої вдарили по військових об'єктах. А те, що відбувається, у центрі Бєлгорода – результат роботи російської "ППО".

Окупанти звітують, що збити "вдалося все". У реальності ж – бездарна робота російської "ППО" призвела до численних руйнувань у місті.



Російська "ППО" – головний ворог Бєлгорода / Фото російських телеграм-каналів



Російська "ППО" завдала росіянам неабияких збитків / Фото російських телеграм-каналів

Місцева влада заявляє про жертв

Цього разу росіяни відступили від звичного "нєт патєрь" й озвучили їх. Щоправда, заплуталися у цифрах. Спершу влада повідомила про 15 загиблих. Згодом одного "мінуснули" (вочевидь, ожив) й заявили, що жертв – 14. Жодних доказів цього окупанти, звичайно ж, не навели.

Фаєр-шоу у Бєлгороді: дивіться відео

Результат діяльності російської "ППО": дивіться відео

Реакція російської влади

Путіну начебто вже доповіли про ситуацію у Бєлгороді. Окрім того, у міноборони країни-терористки цинічно заявили, що обстріл "не залишиться безкарним". До слова, вчора росіяни скоїли наймасштабнішу атаку з повітря по Україні Загинули десятки людей. Руйнування зазнали 120 населених пунктів.

Далі на арену випустили Марію Захарову. Заяву хоча б у загальних межах адекватності їй написати не змогли. Тому вона видала, що за ситуацією у Бєлгороді – начебто стоїть Велика Британія у координації зі США. Можливо, Захарова вже розпочала святкування, й "совєтскоє шампанское" зіграло з нею злий жарт.

Окрім того, Росія, пробивши дно своїм цинізмом, намагається ініціювати засідання Радбезу ООН.