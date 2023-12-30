Над ударами по Росії можуть працювати українські спецслужби. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що прилітає саме по військових об'єктах. Однак невдала робота російської ППО призводить і до інших наслідків.
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Знищення потужностей ворога у розпалі
Останнім часом у російських містах стає все неспокійніше. Удари по країні-агресора почастішали. Зокрема, 30 грудня гучно було у Бєлгороді.
Ми зараз працюємо тими безпілотниками, які виробляємо самі на базах. Зокрема, на базі ГУР МО, яке виконує подібні завдання – виробляє та відпрацьовує по наземних об'єктах в Росії,
– зазначив Роман Світан.
Також полковник запасу відзначив, що коштом внутрішніх ресурсів Служба безпеки України виробляє дрони та працює по російських військових об'єктах. За даними з росЗМІ, до Росії залітають і дрони, які виробив Укроборонпром.
"Бєлгородська, Курська, Орловська, Брянська та Московська області, точніше їхні військові об'єкти, зараз є під ударами наших БпЛА. Весь цей потік – 500 кілометрів, приблизно такою була заявлена дальність наших безпілотників", – зауважив Світан.
Для того, аби виконати бойове завдання – одночасна кількість дронів при одній атаці вимірюється десятками. За наслідками останніх ударів по Росії вже було вражено кілька військових об'єктів.
"Це вже рутинна робота наших спецслужб та Збройних Сил – уражати війська Росії на території самої Росії", – підсумував Роман Світан.
Удари по Росії: що відомо
- У ніч на 30 грудня вибухи пролунали у кількох областях Росії – Московській, Брянській, Воронезькій, Курській й Орловській. Росіяни бідкалися через "масовану атаку дронів". Окупанти заявили, що Росію, мовляв, атакували 70 дронами. Зазначимо, що під ударами опинилися військові об'єкти ворога.
- Увечері 29 грудня гучно було Бєлгороді. Зокрема, місцеві скаржились на численні "хлопки". Влада, заспокоюючи, заявила про нібито роботу ППО. Менш ніж за пів години мешканці міста скаржились на відсутність водопостачання. Згодом вороже міноборони відзвітували, що сили протиповітряної оборони буцімто збили 13 реактивних снарядів залпового вогню.
- Того ж вечора вибухи лунали у Брянську. Люди одразу почали викладати відео, на яких можна було почути звуки потужних вибухів. Губернатор області також розповідав мешканцям про "роботу ППО", завдяки якій нібито знищили два безпілотники.