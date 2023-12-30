Як повідомили джерела 24 Каналу під ударом опинилися військові об'єкти на території Росії. Загалом було випущено понад 70 безпілотників.
До теми У Брянській області палає радіозавод "Стріла": окупанти бідкаються про "обстріл з РСЗВ"
У мережі повідомляли, що вибухи лунали у 5 областях: Брянській, Орловській, Курській, Воронезькій та Московській області. Російське міноборони традиційно відзвітувало про "успішну роботу ПеВеО" й заявило про буцімто збиття 32 безпілотників.
Одна, варто зважати, що окупанти "збивають" дрони та ракети бортами власних кораблів та технікою, тож повідомлення про "успішне відбиття атаки" можуть бути черговою вигадкою.
Посилаючись на власні джерела, РБК-Україна також повідомляє, що найгучніше було в Брянську. У ЗМІ заявляють, що там група БпЛА нібито атакувала завод "Кремній Ел". Варто зазначити, що це один із найбільших виробників електроніки для російської воєнної техніки. На цьому заводі виготовляють, зокрема, ракети великої дальності та системи ППО "Панцир".
На вибухи у Росії почали бідкатися від вечора 29 грудня. Спочатку окупанти заявляли про "громкіє хлопкі" на Бєлгородщині, а трохи згодом – тривожно було й у Брянській області.
Вибухи у Росії: останні новини
- Останнім часом росіяни постійно почали бідкатися на атаки безпілотників. Так, у ніч проти 27 грудня про проліт безпілотників повідомляли у Ростовській області. Губернатор заявив, що нібито дрон збили, а всі "наслідки на землі уточнюються". Разом з тим, російське міноборони також відзвітувало, що буцімто ще один дрон збили над Бєлгородською областю.
- У Краснодарському краї Росії в місті Єйськ, де розташований військовий аеродром, 25 грудня також було тривожно. Місцеві жителі чули гучний гуркіт, після чого стався вибух. Згодом у небо піднявся чорний стовп диму, а в бік узбережжя помчали швидкі та гелікоптер.
- Зранку 22 грудня у Росії також злякалися невідомих безпілотників. Дрони помітили у небі над Москвою, Ростовом, Таганрогом і Брянськом.