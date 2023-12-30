Як повідомили джерела 24 Каналу під ударом опинилися військові об'єкти на території Росії. Загалом було випущено понад 70 безпілотників.

До теми У Брянській області палає радіозавод "Стріла": окупанти бідкаються про "обстріл з РСЗВ"

У мережі повідомляли, що вибухи лунали у 5 областях: Брянській, Орловській, Курській, Воронезькій та Московській області. Російське міноборони традиційно відзвітувало про "успішну роботу ПеВеО" й заявило про буцімто збиття 32 безпілотників.

Одна, варто зважати, що окупанти "збивають" дрони та ракети бортами власних кораблів та технікою, тож повідомлення про "успішне відбиття атаки" можуть бути черговою вигадкою.

Посилаючись на власні джерела, РБК-Україна також повідомляє, що найгучніше було в Брянську. У ЗМІ заявляють, що там група БпЛА нібито атакувала завод "Кремній Ел". Варто зазначити, що це один із найбільших виробників електроніки для російської воєнної техніки. На цьому заводі виготовляють, зокрема, ракети великої дальності та системи ППО "Панцир".

На вибухи у Росії почали бідкатися від вечора 29 грудня. Спочатку окупанти заявляли про "громкіє хлопкі" на Бєлгородщині, а трохи згодом – тривожно було й у Брянській області.

Вибухи у Росії: останні новини