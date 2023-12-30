Пропагандисти традиційно поширили заяви ворожого міноборони, що нібито відпрацювала "ПеВеО". Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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У Росії знову "масована атака БпЛА"

Окупанти заявили про атаку на 5 областей. Зокрема, Московську, Брянську, Воронезьку, Курську й Орловську.

Російські загарбники заявили про нібито збиття аж "32 безпілотників".

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У Бєлгороді та Брянську скаржилися на "хлопки"