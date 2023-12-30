Пропагандисти традиційно поширили заяви ворожого міноборони, що нібито відпрацювала "ПеВеО". Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
До речі Бєлгород передав естафету Брянську: місцевим не спиться через вибухи
У Росії знову "масована атака БпЛА"
Окупанти заявили про атаку на 5 областей. Зокрема, Московську, Брянську, Воронезьку, Курську й Орловську.
Російські загарбники заявили про нібито збиття аж "32 безпілотників".
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У Бєлгороді та Брянську скаржилися на "хлопки"
- Ввечері 29 грудня росіяни скаржилися в мережі, що в Бєлгороді відбувається "жесть". Мовляв, над областю дуже голосно. Уже незабаром у телеграм-каналах поширили відео потужних вибухів.
- Далі Бєлгород передав естафету Брянську. Там також чули ну дуже гучні "хлопки". Самі росіяни оперативно знімали все, що відбувається.
- А поки громадяни країни-агресора поширювали відео потужних вибухів в мережі, російські чиновники заявляли про нібито "збиття БпЛА".