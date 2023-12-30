Пропагандисты традиционно распространили заявления вражеского минобороны, что якобы отработала "ПеВеО". Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

Кстати говоря Белгород передал эстафету Брянску: местным не спится из-за взрывов

Что известно о взрывах в России

Оккупанты заявили об атаке на 5 областей. В частности, Московскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую.

Российские захватчики заявили о якобы сбитии "32 беспилотников".

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В Белгороде и Брянске жаловались на "хлопки"