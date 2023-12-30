Пропагандисты традиционно распространили заявления вражеского минобороны, что якобы отработала "ПеВеО". Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
Кстати говоря Белгород передал эстафету Брянску: местным не спится из-за взрывов
Что известно о взрывах в России
Оккупанты заявили об атаке на 5 областей. В частности, Московскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую.
Российские захватчики заявили о якобы сбитии "32 беспилотников".
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В Белгороде и Брянске жаловались на "хлопки"
- Вечером 29 декабря россияне жаловались в сети, что в Белгороде происходит "жесть". Мол, над областью очень громко. Вскоре в телеграм-каналах распространили видео мощных взрывов.
- Далее Белгород передал эстафету Брянску. Там тоже слышали ну очень громкие "хлопки". Сами россияне оперативно снимали происходящее.
- А пока граждане страны-агрессора распространяли видео мощных взрывов в сети, российские чиновники заявляли о якобы "сбитии БПЛА".