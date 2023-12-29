Несмотря на прогнозы экспертов относительно угасания активной фазы войны России против Украины, в 2023 году никакого уменьшения темпа боевых действий так и не произошло. Как не было и прогнозируемых прорывов линий обороны с заходами в глубокий тыл ни одной из сторон. Нашим Силам обороны удалось полностью сломать очень амбициозные планы россиян по выходу на границы Донецкой области. Однако и успехи контрнаступательных действий на Юге оказались совсем не теми, которые объявляли в начале чиновники разных уровней.

Какие военные итоги года, насколько изменилась война, удается ли России получать преимущество на поле боя и почему 2024-й может быть определяющим для этой фазы, читайте в материале 24 Канала.

Кремлю пришлось смириться с неспособностью проводить стратегические наступления

В начале 2023-го инициативой на фронте в определенной степени владели россияне. Проведя накануне "частичную" мобилизацию, отступление от Херсона, а также перегруппировку своих сил, рашисты решили начать большую битву за Донбасс. Согласно планам кремлевского фюрера, его войска должны были бы осуществить молниеносные продвижения по многим направлениям, прорвать все возможные линии обороны ВСУ и окружить украинские группировки на Востоке. Оккупанты сосредоточили удары на Купянске, Лимане, Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и Угледаре, однако очень быстро погрязли в боях и иногда понесли такие потери, которые не могли пережить задействованные в атаках подразделения. Например, 155 бригада морской пехоты во время попыток продвинуться на позиции знаменитых "Черных Запорожцев" практически дважды прекращала свое существование. Бои за Купянск и Лиман так же не принесли россиянам никакого успеха, а в Авдеевке захватчики вообще не могли продвинуться ни на сотню метров.

Зато едва ли не единственное действительно боеспособное подразделение – ЧВК "Вагнера" – продемонстрировало свою эффективность на Бахмутском направлении. Используя на тот момент не присущую вооруженным силам болот тактику, пригожинские убийцы действовали малыми группами. Волны зеков, которых за отступление или отказ идти вперед, сразу "обнуляли", рвались к позициям наших солдат в Соледаре. За ними шли подразделения действительно тренированных и опытных наемников.

Исключительно таким образом, выдавливая Силы обороны, путинский кашевар продвигался вперед. Имея колоссальное преимущество как в количестве "мяса", так и в артиллерии и авиации, орда постепенно захватывала то, что раньше было цветущим городом. Поскольку Пригожин хотел показать Путину свою эффективность и если не захватить власть в России, то по крайней мере сбросить Шойгу, за ценой никто не следил. За нужный для политической победы город россияне заплатили невероятно дорогую цену в сотню тысяч жизней. Впрочем, для их власти и общества подобные потери совсем не критичны. Особенно с учетом того, что большинство ликвидированных украинскими защитниками – зеки.

Так или иначе, после захвата Бахмута группировка "вагнеровцев" потеряла свою боеспособность настолько, что не могло быть и речи ни о каком захвате даже небольшого украинского села.



Россияне полностью уничтожили Бахмут, чтобы взять под контроль сплошные руины / Фото Константина и Влады Либеровых

Однако сил на захват Ростова, заход на ядерный объект, рейд в Москву и публичное унижение и Путина, и всей российской власти, им хватало более чем.

Следствием взятия контроля над городом с довоенным населением в 70 тысяч человек стала фактически полная ликвидация ЧВК "Вагнера", а также переход армии России к широкому привлечению зеков для волн "мясных" атак при попытках наступления.

Кроме того, именно Бахмутская кампания привела к тому, что в военно-политическом руководстве России фактически смирились с тем фактом, что их "вторая армия мира" больше не способна к проведению стратегических наступательных операций. Без масштабных мобилизаций и перехода на качественно и количественно новый уровень оснащения подразделений, рашисты в этом году даже не пытались играть в большие прорывы и создание гигантских окружений. Битвы за Марьинку, Авдеевку, попытки продвигаться под Кременной так или иначе проходят по аналогичному сценарию, что и наступление "вагнеровцев" на Бахмут.

Москва потерпела сокрушительное поражение в море

2023-й также войдет в историю как год ожесточенной борьбы за контроль над Черным морем, во время которой Украина, безусловно, в очередной раз унизила Россию. После уничтожения крейсера "Москва" и деоккупации острова Змеиный рашисты были вынуждены согласиться с существованием зернового коридора. Впрочем, возможность экспорта украинского зерна не давала россиянам покоя, так что они тем или иным образом препятствовали проходу кораблей. В Киеве же тем временем активно развивали возможности по поражению Черноморской флотилии. Своеобразным геймчейнджером в этом направлении стали безэкипажные катера отечественного производства, которые постоянно модернизировали и улучшали.

Морские дроны ГУР МО / Скриншот видео The Times

Атаки ВМС, ГУР и СБУ по рашистским кораблям, а также уже второй подрыв Крымского моста, заставили россиян сначала забиться в Севастопольскую бухту, а впоследствии и вообще перебазировать остатки флотилии в Новороссийск и нацелились на бегство оттуда в Абхазию (потому что в этот порт морские беспилотники Украины уже доставали).

Предшествовал бегству захватчиков из портов Черного моря целый ряд очень успешных операций. Пользуясь окном возможностей, а также неспособностью россиян полностью обезопасить свою флотилию от нападения, украинские моряки и спецслужбисты сумели повредить или потопить целый ряд рашистских судов: разведывательный корабль "Иван Хурс", большой десантный "Оленегорский горняк", кучу патрульных корветов и катеров, а в конце года еще и большой десантный корабль "Новочеркасск".

Остатки российского "Новочеркасска" после встречи с украинскими ракетами / Фото Maxar Technologies

К примеру министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что поражение российского десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии опровергает утверждение о якобы "тупике" в войне в Украине.

За последние 4 месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России,

– добавил Шаппс.



"Оленегорский горняк" после встречи с морским дроном / Фото из соцсетей

Впрочем, едва ли не самая большая победа в море была получена благодаря ребятам из ГУР и ударам с воздуха. Бойцы спецподразделения ГУР МО "Артан" вернули под контроль Украины так называемые "вышки Бойко", которые рашисты использовали не только в качестве военных баз, но и в качестве элементов для обеспечения ситуационной осведомленности. Вместе с ударами по системе ПВО в Крыму, эта операция "расчистила путь" для ракетных атак по Черноморскому флоту.

Именно так рашисты остались без одного из новейших корветов "Аскольд", БДК "Минск", подводной лодки "Ростов-на-Дону", а также без самого штаба флота. Все эти атаки не просто ослабили россиян, но и в разы снизили их возможность заниматься пиратством даже в международных водах.

Однако говорить, что рашисты просто смирились с поражением, совсем нельзя. Они начали создавать собственные безэкипажные катера-камикадзе, с помощью которых, по словам директора фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, Москва сможет превратить Черное море в совершенно никем не контролируемую территорию. Постоянные атаки террористов на гражданские суда, которые идут из/в порты Украины будут вполне способны заставить владельцев кораблей прекратить судоходство или же значительно ограничить его. Да и на страховке балкеров и сухогрузов появление у Кремля морских дронов не сможет не отразиться.

Украине пришлось кардинально изменить тактику

После провальной для россиян зимне-весенней кампании, в Кремле сосредоточились на двух вещах: подготовке к отражению наступления Украины, а также на попытках заставить руководство Сил обороны использовать новообразованные бригады на критических участках фронта. Согласно утверждениям некоторых экспертов, определенные подразделения ВСУ, которые должны были идти в контрнаступление, действительно пришлось в авральном порядке перебрасывать в Серебрянский лес. Каким именно был план летней кампании по освобождению территорий Украины в Генеральном штабе, пока неизвестно, однако переходить к отвоевыванию городов на Юге сразу же после зимы 2023 года не было возможно физически.

На тот момент Силы Обороны не имели нужное количество подготовленного к наступлению личного состава, а западные партнеры только начинали передавать критически необходимую для этого технику. К слову, относительно танков, БТРов, БМП и снарядов, они до сих пор не справились со взятыми на себя обязательствами в полной мере. Поэтому Украине приходилось идти вперед в условиях, когда ни одна из стран Запада на подобное никогда бы не решилась, о чем говорил бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе, генерал США в отставке Бен Ходжес.

Никто из американских, французских, немецких или британских военачальников не пытался бы возвращать собственные территории, без господства в воздухе, доминирования в количестве снарядов и техники, а также с ограничениями по нанесению ударов и непосредственного переноса полноценных боевых действий в страну-агрессора.

Имея столь ограниченные опции, наше высшее военное руководство, судя по всему, хотело нанести врагам удар с очень разных направлений: Бахмутского, Бердянского, Мелитопольского, а также с левобережья Херсонщины. Впрочем, если командование Сил обороны действительно полагалось на хотя бы частичное форсирование Днепра в момент нанесения удара на других участках фронта, подрыв Каховской ГЭС не менее существенно отсрочил такую возможность.



Последствия уничтожения россиянами дамбы Каховской ГЭС / Фото Константина и Влады Либеровых

Ждать пока последствия крупнейшей экологической катастрофы современности позволят создавать плацдармы на левом берегу Днепра, было невозможно, ведь каждый день задержки давал врагу время на более тщательную подготовку к обороне. Все выигранные месяцы, пока в ВСУ создавали новые подразделения и накапливали силы, россияне использовали для строительства фортификаций и минирования. Не идти в контрнаступление Киев также не мог, потому что тогда под угрозой оказалась бы внешняя поддержка Украины.

Поэтому когда наступательная кампания началась непосредственно, враг уже был тщательно к ней подготовлен. Кроме того, наше командование было в определенной степени лишено вариантов для маневрирования, поскольку россияне благодаря и своей разведке, и многочисленным анонсам политиков, осознавали, где именно украинцы будут пытаться нанести основной удар.

Сплошное заминирование и переход врага к глобальной стратегической обороне фактически сделали невозможным стремительный прорыв фронта и продвижение механизированными подразделениями.

Силам обороны пришлось переходить на новую тактику – атаки малыми группами. Потому что в условиях, когда вражеские силы имеют ситуационную осведомленность на всю тактическую глубину, а также имеют средства для нанесения удара, только максимальное рассредоточение личного состава и техники могли минимизировать потери подразделений.

Именно в конце июня 2023 украинские защитники начали сосредотачиваться на контрбатарейной борьбе и работе небольших пехотных подразделений для лишения врагов возможности бить по нашим механизированным ротам. Этот подход отнюдь нельзя назвать провальным, поскольку на некоторых участках именно таким образом удалось пройти две линии обороны врага и освободить ряд населенных пунктов.

Работа минометчиков под Работиным / Фото 47 ОМБр

ВСУ форсировали Днепр

Одним из событий, которое точно должно войти в учебники, а также оказаться в списке наиболее выдающихся событий года, является создание украинскими защитниками плацдарма на левом берегу Днепра на Херсонщине. Начиная с конца августа, после ряда подготовительных операций и длительной работы спецподразделений, установления контроля над каскадом островов, подразделения ВСУ начали усиливать свое присутствие возле Голой Пристани, Алешек, Казачьих Лагерей и Крынков.

Титанические усилия Сил обороны привели к тому, что часть контролируемой врагом территории стала "серой" зоной, а плацдарм на левом берегу превратился в определенной степени в ужас для оккупантов.



Украинские военные смогли создать плацдарм на захваченном врагом берегу Днепра / Фото Генштаба ВСУ

Из-за того, что логистика всех группировок врага на этом направлении сосредоточена вблизи от побережья, рашистам пришлось привлекать для сдерживания продвижения украинских военных немало дополнительных сил. Несмотря на невероятное количественное преимущество, наличие большого количества техники и непрерывное применение авиации, разобраться с плацдармом захватчики так и не смогли. Более того, благодаря действительно мощной поддержке артиллеристов с правого берега, большому количеству FPV-дронов, а также беспрецедентному героизму сыновей и дочерей Украины, россияне постоянно несут большие потери.

Поскольку вероятный прорыв Сил обороны на Херсонщине может обернуться для Кремля очень мощным провалом, Москве приходится постоянно перебрасывать туда все больше и больше войск. Однако говорить о возможности какого-то перерезания трасс или выхода к Брилевке/Скадовску с нашей стороны по меньшей мере очень рано, поскольку без применения техники на расширение масштабов действий на левом берегу не стоит и ожидать. Перебрасывать через Днепр танки, БМП и БТРы в ощутимом количестве без наведения понтонов – дело бесполезное по понятным причинам, а наводить переправы, которые будут легкой целью для врага, при таких условиях нет никакого смысла. Тем не менее для разбалансировки сил врага наличие плацдармов на Херсонщине имеет огромное значение, а их потенциал может раскрыться со временем.

Оборона доминирует над наступлением

Фактически же после того, как рашисты сбили Силы обороны с желаемого темпа продвижения вперед, обе стороны оказались в тяжелой ситуации: для прорыва фронта нужен не только количественный, но и качественный скачок в вооружении, а определенные успехи тактического направления с захватом позиций врага можно по крайней мере частично нивелировать построением новой линии обороны или попыткой отбить посадку/траншею. По словам старшего аналитика фонда "Вернись живым" и эксперта Национального института стратегических исследований Николая Белескова, в нашей войне оборона доминирует над наступлением.

Фактически же обеим сторонам конфликта значительно проще и безопаснее истощать врага в позиционной борьбе, а не внедрять наступательные операции с целью захвата села или небольшого города. О большем масштабе продвижений с целью взятия под контроль областных центров или крупных районов пока говорить не приходится. В этом же контексте следует рассматривать усиление попыток россиян "забрасывать мясом" Авдеевку или вернуть себе контроль в руинах села под Бахмутом: кроме намерений перехватить инициативу за счет использования человеческих резервов, в Кремле видят возможность продать своему населению тактические победы как стратегические. Однако похвастаться захватчикам особо нечем, ведь любые их продвижения могут разве что значительно усложнять ситуацию для украинских военнослужащих, но почти наверняка не приведут к кардинальному изменению диспозиции на фронте.

Россия выигрывает в информационном поле

Агентура россиян большая. Однако борьбу за мозги украинцев рашисты проиграли. Поражение было и в геополитическом смысле. Однако россияне выжали максимум из ситуации и даже, надо признать, получили немало успехов. Целый год россияне занимались активизацией вбросов для стран Запада и распространяли ИПСО для внутриукраинской аудитории через свою агентуру или полезных идиотов во влиятельных мировых СМИ.

Кроме того, кремлевские боты очень сильно сосредоточились на воздействии не на политиков, а на население стран-партнеров Украины. Рашисты максимально усилили естественное снижение интереса иностранцев к конфликту, который начал затягиваться. При этом они крайне серьезно подменили понятия и снизили поддержку людьми оказания помощи Украине. В Штатах, например, это значительно повлияло на действия многих республиканцев, которые банально не могут идти против воли собственных избирателей. Рашисты значительно усиливали любые сомнения и дискуссии на Западе, забрасывая нарратив о бесперспективности продолжения войны, о необходимости остановить боевые действия путем прекращения потока вооружения. И, конечно, это не привело к кардинальным изменениям в поддержке Украины, но определенным образом усложнило ее.

Беспилотники меняют все

Пожалуй, самым главным событием года с точки зрения его влияния на войну России против Украины и все последующие современные конфликты человечества, является эволюция применения беспилотных летательных аппаратов. Именно в 2023-м в противостоянии Сил обороны с нашествием орды произошло огромное распространение использования FPV-дронов, которое в корне изменила подход к ведению боевых действий.



FPV-дроны способны и останавливать атаки врага, и поражать дорогостоящую технику / Фото АрміяInform

Квадрокоптеры "от первого лица" появились еще в первый год после начала полномасштабной войны, однако увеличение их количества и модернизация привели к тому, что именно эти дроны начали играть едва ли не одну из главных ролей в боях. Средства с достаточно ограниченным радиусом действия и небольшой полезной нагрузкой оказались способными не только поражать очень дорогую технику, но и останавливать вражеские атаки. При дешевой для войны стоимости (около 300 – 500 долларов) эти средства оказались настолько эффективными, что заставили россиян кардинально пересматривать подход к продлению срока жизни своей техники на поле боя.

Рашисты начали массово разрабатывать так называемые окопные РЭБы, а также устанавливать средства радиоэлектронной борьбы на свои танки и БМП.



Российские средства РЕБ, которые устанавливают на технике / Фото из российских псевдоСМИ

Значительно продвинулись они и в наваривании на технику так называемых "мангалов" – решеток для защиты от тех же дронов и сбросов. Тем не менее соотношение цена/уничтожение все равно оставляют FPV одними из самых важных вещей на фронте. Пожалуй, большая потребность у наших подразделений есть разве что в снарядах и самих элементах противодействия таким же дронам-камикадзе.

Российские "Ланцеты" превратились в грозное оружие врага, а благодаря тому, что Кремль всем государством вложился в конвейерное производство FPV, Москва из аутсайдера стала лидером гонки на поле боя. По меньшей мере по количественному показателю. Более того, уже сейчас волонтеры и бойцы бьют тревогу относительно массового использования врагом дронов-камикадзе с тепловизионной камерой. Это значительно увеличивает стоимость изделия, однако дает рашистам возможность атаковать нашу логистику вплотную к линии фронта, срывать эвакуацию раненых и мешать проводить ротации на переднем крае. Дополнительной проблемой является и то, что деньги на финансирование на самом деле массового производства у страны-бензоколонки есть, а проблем с нехваткой комплектующих из Китая враг пока не испытывает.

В то же время в Украине, как отмечают волонтеры, вопрос с изготовлением и поставкой FPV в войска решают в основном частные лица и компании. Со стороны государства долгое время закупкой подобных дронов занималось преимущественно Минцифры. Впрочем, необходимые сдвиги начали происходить и в Министерстве обороны. По словам Сергея Стерненко, который ранее жаловался на то, что профильная структура вообще не занимается закупкой беспилотников-камикадзе, движение по развитию производства, стандартизации и доктрины применения FPV-дронов в армии уже началось.

Согласно оценкам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в декабре 2023-го Украина вышла на выработку более 50 тысяч FPV в месяц, но эта цифра должна масштабироваться.

"Бобры" больно "грызут" Россию

В разработке и использовании больших барражирующих боеприпасов в 2023-м Украина также ощутимо продвинулась. Первая воздушная атака Москвы со времен Второй мировой войны войдет в историю, и точно является определяющим событием года. БПЛА под названием "Бобер", а также куча их аналогов с другими названиями, не давали россиянам покоя, нанося значительный ущерб.

И хотя налеты на объекты рашистского ВПК далеко не всегда могут привести к выводу предприятия из строя из-за своей не слишком большой мощности, разрушение самолетов стратегической авиации было очень болезненным для Путина. Как и прилеты БПЛА в офисы министерств в "Москва-сити", и атаки аэродромов или энергосистемы, которая питает кремлевскую оборонку.



"Бобры" прилетели / Фото из рашистских псевдоСМИ

Так же болезненны и просто залеты беспилотников в воздушное пространство Московской области, когда рашисты непонятно, зачем (они совсем не беспокоятся о безопасности полетов) останавливают вылеты и прибытия бортов. Это ощутимо сказывается на экономике, а также в определенной степени влияет на восприятие россиянами войны.

2023-й показал, что российское ПВО совсем не способно обезопасить даже самые критические для режима объекты, а Киев, имея лишь ограниченный потенциал, вполне может болезненно бить по врагу на его территории.

Для победы нужно еще много

Так что в 2024 год Украина входит с тяжелой ситуацией на поле боя, однако без перспектив какого-то краха в условиях постоянной поддержки союзниками. У России так же нет надежд на качественные прорывы на фронте, как это было в начале 2023-го.

Хотя бы более-менее точно прогнозировать дальнейшее развитие событий на войне, имея столь большое количество переменных, нет никакого смысла. Впрочем, абсолютно точным является тот факт, что в условиях отсутствия внутренних конфликтов внутри страны, консенсуса со стороны Запада, а также выхода военно-промышленных комплексов цивилизованных государств на нужный уровень, Украина имеет все шансы на победу.

Вашингтон и Европа понемногу оправляются от летаргического сна, обсуждают последствия возможной победы России, а также начинают осознавать, насколько важным для безопасности мира является развал империи. Эти процессы могут длиться долго, однако так или иначе являются неотвратимыми.

Кроме того, к определенным изменениям на поле боя вполне может привести полноценное развертывание ВПК союзников, которое уже понемногу набирает обороты. В США, Германии, Франции, Чехии, Финляндии и всех других странах строят новые производственные линии по изготовлению снарядов, БМП, танков и БТРов. Страны, которые не рассматривали даже возможность военного конфликта такого уровня, начали возвращаться в реальность, где использование 8 тысяч снарядов – это не норма для армии в год, а минимум на один день.



Запад наращивает производство оружия / Фото US Air Force

Ключевыми игроками, которые лоббируют помощь Украине, могут стать мировые лидеры по производству оружия. Заинтересованные в постоянных контрактах и увеличении возможностей компании, типа Рейнметалл, Baykar Machine, BAE Systems, уже инвестировали в собственные заводы в нашем государстве. Через некоторое время эти предприятия так или иначе начнут свою работу, а расширения производства в других странах приведут к изменению ситуации.

Тогда как Россия уже дошла до лимита выделения средств на войну (30% от расходов бюджета), а также до максимума по производству и получению оружия и снарядов, потенциал Запада до сих пор остается нераскрытым даже на половину. Не в полной мере раскрыла свои возможности и Украина, поэтому до победы над врагом придется еще много поработать как нашим политикам и дипломатам, так и военным вместе с гражданскими.