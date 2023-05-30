Встреча прошла в формате видеоконференции. Глава государства заявил, что Украина заинтересована в прямых отношениях с BAE Systems.

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Зеленский провел переговоры с представителями BAE Systems

Президент 30 мая провел переговоры с представителями британской оборонной компании BAE Systems:

исполнительным директором Чарльзом Вудберном,

управляющим директором Геби Костиган,

директором по вопросам сотрудничества с Украиной Кристианом Сиаром.

По информации Офиса Президента, во время разговора договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а затем и мощностей для ремонта и производства продукции компании.

Мы заинтересованы в прямых отношениях с вашей компанией, без каких-либо посредников – не только сейчас, но и на дальнюю перспективу. Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции вашей компании и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем сейчас.

– заявил во время переговоров Зеленский.

Глава государства отметил важность:

усиления оборонных способностей Украины во времена полномасштабного вторжения России,

предоставления нашей стране новых образцов и видов вооружений.

По его словам, Украина заинтересована в наращивании собственных производственных мощностей во взаимодействии с партнерами.

Президент провел переговоры с представителями британской компании BAE Systems / Фото Офиса Президента

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Rheinmetall также хочет производить в Украине танки и ПВО

Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер недавно заявил, что в ближайшие недели будут пытаться заключить ряд соглашений о сотрудничестве и совместных предприятий с украинскими компаниями. Речь идет о мощностях в сфере производства автомобильных систем, противовоздушной обороны и боеприпасов.

Таким образом, мы даем возможность Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе быть способной защитить себя.

– подчеркнул гендиректор Rheinmetall.

По его словам, инвестиции в будущие заводы будут поступать от украинского государства. В качестве конкретного примера Паппергер привел план по изготовлению основных боевых танков концерна Panther.