Зустріч відбулася у форматі відеоконференції. Глава держави заявив, що Україна зацікавлена у прямих відносинах з BAE Systems.

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Зеленський провів перемовини з представниками BAE Systems

Президент 30 травня провів перемовини з представниками британської оборонної компанії BAE Systems:

виконавчим директором Чарльзом Вудберном,

керівною директоркою Гебі Костіган,

директором із питань співпраці з Україною Крістіаном Сіаром.

За інформацією Офісу Президента, під час розмови домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей для ремонту й виробництва продукції компанії.

Ми зацікавлені у прямих відносинах із вашою компанією, без будь-яких посередників – не лише зараз, а й на далеку перспективу. Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту й виробництва різних видів продукції вашої компанії та зацікавлені у більш глобальних відносинах, ніж є зараз,

– заявив під час перемовин Зеленський.

Глава держави відзначив важливість:

посилення оборонних спроможностей України в часи повномасштабного вторгнення Росії,

постачання нашій країні нових зразків і видів озброєнь.

За його словами, Україна зацікавлена в нарощуванні власних виробничих потужностей у взаємодії з партнерами.

Президент провів перемовини з представниками британської компанії BAE Systems / Фото Офісу Президента

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Rheinmetall також хоче виробляти в Україні танки та ППО

Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер нещодавно заявив, що протягом найближчих тижнів намагатимуться укласти низку угод про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями. Мовиться про потужності у сфері виробництва автомобільних систем, протиповітряної оборони та боєприпасів.

Таким чином, ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе,

– підкреслив гендиректор Rheinmetall.

За його словами, інвестиції в майбутні заводи надходитимуть від української держави. Як конкретний приклад Паппергер навів план щодо виготовлення основних бойових танків концерну Panther.