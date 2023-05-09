Про це на пресконференції в Дюссельдорфі заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер. Вона відбулася 9 травня.

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Rheinmetall хоче виробляти в Україні танки та ППО

Паппергер розповів, що протягом найближчих тижнів концерн намагається укласти низку угод про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями. Мовиться про потужності у сфері виробництва автомобільних систем, протиповітряної оборони та боєприпасів.

Таким чином, ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе,

– підкреслив гендиректор Rheinmetall.

Він додав, що інвестиції в майбутні заводи надходитимуть від української держави. Як конкретний приклад Паппергер навів план щодо виготовлення в Україні основних бойових танків Panther.

Що відомо про Rheinmetall Це найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. Компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Біржова вартість Rheinmetall становить понад 10 мільярдів євро.

Танковий завод в Україні можуть захистити ППО

Паппергер назвав переговори з урядом України щодо будівництва танкового заводу "багатообіцяльними". Концерн сподівається на прийняття рішення протягом наступних двох місяців.

Паппергер впевнений, що танковий завод можна захистити від російських повітряних обстрілів за допомогою протиповітряної оборони. Вартість будівництва заводу складатиме 200 мільйонів євро. Його щорічна продуктивність може досягати до 400 основних бойових танків типу Panther.

Цікаво! Panther – це концепт нового танка, представлений концерном Rheinmetall влітку 2022 року. Його розробили на основі Leopard 2. Цей танк є найбільш зручним для країн, які вже мають на озброєнні танки Leopard.