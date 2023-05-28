Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє 24 Канал. За його словами, водночас тези про "червоні лінії" вже звучать інакше.

Цікаво Пастка для Європи і страх контрнаступу: чому Росія і Китай заговорили про "мир" в Україні

У багатьох столицях є люди, які хочуть посадити Україну за стіл переговорів

Резніков зауважив, що в багатьох столицях залишаються прихильники ідеї, що Україну все ж таки потрібно змусити сісти за стіл перемовин.

Є різного роду дописи в медіа, є різні емісари, які їздять по світу і вважають, що нас потрібно посадити за стіл перемовин на якихось умовах, які б заспокоїли агресора. Нас, звісно, це тішить в тому сенсі, що ми не плануємо сідати з агресором за стіл перемовин,

– зауважив міністр.

За його словами, президент Володимир Зеленський дуже чітко публічно висловив позицію, що зі злочинцями у Кремлі немає про що говорити.

"Ми це робили понад 8 років. Україна це робила в Мінському форматі, в Нормандському форматі. Ну і ми знаємо, чим це завершилося. Ми їм не віримо, тому будь-яка розмова можлива лише після того, як вони звільнять всі тимчасово окуповані території станом на 1991 рік", – зауважив Резніков.

Він підсумував, що тоді, звісно, Україна зможе сісти за стіл перемовин, оскільки Росія все одно залишиться нашими сусідом. Зокрема, представники обох країн говоритимуть про:

репарації,

контрибуції,

міжнародний трибунал,

видачу міжнародних злочинців на ордер Гаазького трибуналу і так далі.

Варто прочитати У Росії видали цинічні вимоги до України для припинення війни: у Зеленського вже відреагували

Переговори між Україною і Росією: коротко