Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував абсурдні вимоги Росії та чому Кремль їх висунув саме зараз. Також у матеріалі читайте про те, як Китай вирішив стати на бік Росії.

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Кремль висунув умови "миру": на що це вказує

На тлі підготовки України до контрнаступу, а також напередодні важливих для України рішень в ЄС та НАТО, Кремль висуває нові вимоги для завершення війни, які є абсолютно нездійсненними.

Зокрема, наразі Кремль всіляко намагається завадити нашому наступу. Це і намагання здійснити ядерну провокацію на ЗАЕС з імітацією ядерної катастрофи для залучення міжнародних розслідувачів, що лише зупинить бойові дії в цьому районі, це і домовленості з Білоруссю, розмістити на їх території ядерну зброю. Однак сьогодні ж Росія ще й висуває умови для нібито миру.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михаіл Галузін нахабно перерахував вимоги Росії до України задля досягнення миру. За його словами, насамперед Україна має припинити бойові дії, а країни Заходу – постачання зброї.

Тобто, не Росія має припинити окупацію наших територій, а саме Україна має припинити чинити опір. І це важливий сигнал – значить в Кремлі реально бояться нашого наступу, який неодмінно відбудеться.

Також, за словами цього Галузіна, Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від вступу до ЄС та НАТО. Причому за схибленою логікою Кремля, для досягнення "всеосяжного, справедливого та міцного світу" Україна має повернутись до нейтрального позаблокового статусу і закріпити відповідне положення в Конституції.

І Росія знову поводить себе так, ніби вона має якесь право вказувати, що і як має робити суверенна країна. Окрім того, в МЗС Росії зажадали, аби Україна визнала "нові територіальні реалії, що склалися в результаті реалізації права народів на самовизначення".

Простіше кажучи, Кремль мріє, що Україна просто змириться з тим, що частина наших територій відходить до Росії. Тобто, збройна окупація Маріуполя, Бердянська, знищення Бахмуту і ще низки українських міст – це за схибленою логікою росіян – самовизначення народів.

Так само, схоже, самовизначенням народів, окупанти називають вбивства та катування мирного населення в Бучі та Ізюмі.

І наостанок ще одна порція маячні – в МЗС Росії заявляють, що важливим елементом досягнення миру є захист в Україні прав російськомовних громадян та нацменшин.

Як Київ відреагував на вимоги Кремля

В Офісі Президента України вже відреагували на маячню Кремля. В ОП запевняють, що не існує сьогодні такої сили, яка змусить українське суспільство і керівництво держави говорити з росіянами, доки на нашій території стоять російські війська.

Окрім того, за словами президента Володимира Зеленського, напередодні війни світові лідери провели не одну годину переговорів з російським диктатором Путіним, аби запобігти катастрофі.

Однак останній все ж обрав інший шлях. Отже, жодних переговорів з кривавим диктатором бути не може. Як казав Зеленський, той, хто приніс смерть, має просити помилування. І тоді буде наша відповідь – трибунал.

Отже, з огляду на вищесказане, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк запевняє, що, так звані, вимоги Росії вустами якогось чиновника МЗС швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва. Тому Подоляк пропонує зустрічні вимоги України, які виглядають більш реалістичними.

"Негайне виведення всіх російських військ із суверенної території України. Остаточне визнання того, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету. Видача воєнних злочинців й авторів війни. Закріплення зони демілітаризації (буферної зони) на території Росії. Скорочення наступальної зброї, зокрема ракет підвищеної дальності. Міжнародна конференція з організації контролю над ядерним арсеналом Росії. Юридично зафіксована програма репараційних виплат, включно з добровільною відмовою від арештованих в інших країнах російських активів на користь України…", – заявив Подоляк.

Китай пропонує Україні відмовитися від своїх територій

Однак варто розуміти, що такі нахабні заяви росіян про їхні вимоги з'явилися не просто так. Вони з'явилися після візиту китайського спецпредставника Лі Хуея спочатку до Києва, а далі до низки європейських столиць і зрештою 26 травня до Москви.

Саме Лі Хуей, як стверджує Пекін, мав просувати китайські пропозиції політичного врегулювання війни шляхом переговорів. Загалом, до китайського "мирного плану" були питання ще на етапі його презентації Пекіном. Однак саме після турне спецпредставника Китаю стало очевидно, що Пекін стоїть на боці Росії і намагається просувати саме її наративи.

Отже, як стверджує видання WSJ, яке опитало європейських чиновників, китайський посланник Лі Хуей привіз до Європи чіткий сигнал: ЄС має закликати до негайного припинення вогню, по суті залишивши під контролем Росії ті території України, які Кремль уже окупував.

А ще Китай закликав Європу стати більш незалежною від США та проголосити про свою автономію. І тут варто розуміти, що, на жаль, Китай не стільки цікавить мир в Україні, скільки спроба роз'єднати Європу та США.

Адже у своїй пропозиції Лі Хуей відверто пропонує Європі пристати на бік китайських пропозицій, тим самим показуючи, що ЄС нібито не повторює позицію США, а має власну позицію по війні Росії проти України.

І, мовляв, Європі не варто боятися, адже Китай готовий нібито підставити плече Європі. Звісно, це пастка для Європи.

Варто зазначити, що в Європі доволі чітко та твердо відповіли, що пропозиції Китаю не знайдуть підтримки в Європі. В ЄС пояснили Лі Хуею, що пропозиція Китаю по заморожуванню конфлікту не відповідає інтересам міжнародної спільноти, якщо не буде виведення російських військ.

Мовляв, це питання не лише України, але і Європи загалом. Окрім того, у Брюсселі Лі Хуею дали зрозуміти, що Європу неможливо відокремити від Америки та що Європа не відмовиться від підтримки України.

Сьогодні лідери країн Балтії та Німеччини чітко підкреслили, що їх позиція проста – у разі замороження війни та збереження під контролем Кремля нині окупованої території, військова агресія Москви продовжиться у майбутньому, і подальші конфлікти в Європі – неминучі. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що прийшов час покінчити із сірими зонами в Європі.

Отже, ймовірно Китай намагався перевірити єдність Заходу. Адже вже очевидно, що, схоже, основні інтереси Китаю, мабуть, полягали в тому, щоб Росія не програла війну і Москва утримувалася від застосування ядерної зброї.

Яку гру веде Китай

Тепер Китай хоче отримати під свій протекторат не лише Росію, а ще й Європу. Очевидно також те, що Китай залицявся до європейських країн, намагаючись послабити опір США зростанню глобального впливу Пекіна.

Тому що раніше Європа не була настільки ворожа до Китаю, не кажучи вже про Росію, навіть після 2014 року. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід показав справжню єдність, якої не очікували ні в Пекіні, ні в Москві.

Європейські дипломати заявили, що під час зустрічей з Лі вони прагнули донести три ключові ідеї: Китай має продовжувати чинити тиск на Росію проти застосування ядерної зброї, Китай повинен відмовитися від допомоги Росії і Китай має нарешті засудити російську агресію.

Однак, схоже, що Китай все ж остаточно зайняв позицію Росії. Тут цікава деталь – Китай зараз активно натякає на те, що, мовляв, зараз з'явилося вікно можливостей для діалогу між Україною та Росією.

І ви не повірите, яким те вікно бачать китайці – це ситуація в Бахмуті. Окрім того, Китай, схоже, відкидає вимоги Заходу тиснути на Москву для виведення її військ з України. Навіть китайські ЗМІ визнають, що Європа не повелася на заклики Китаю і відкинула всі пропозиції Пекіну по "мирному плану".

Китайські оглядачі запевняють, що незважаючи на всю риторику Заходу, Лі Хуей привіз до Москви реальну позицію ЄС і донесе її до російської сторони, прислухаючись до точки зору Москви.

Китайці запевняють, що ситуація навколо Бахмута "надала рідкісну можливість для переговорів між двома сторонами. Європі також слід скористатися цією нагодою для спілкування, а не ще більше загострювати ситуацію".

І от напередодні той самий спецпредставник Китаю Лі Хуей після європейського турне відвідав Москву, де провів переговори з очільником російського МЗС Лавровим.

Згідно з повідомленням російського МЗС, Лавров висловив Пекіну вдячність за позицію щодо ситуації в Україні. А також додав, що Росія нібито готова до переговорів, але їх блокує Київ. І от сьогодні один із заступників Лаврова висуває ці безглузді вимоги до миру в Україні. Тож, схоже, Китай остаточно став на бік Росії.