Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал абсурдные требования России и почему Кремль их выдвинул сейчас. Также в материале читайте о том, как Китай решил встать на сторону России.

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Кремль выдвинул условия "мира": на что это указывает

На фоне подготовки Украины к контрнаступлению, а также накануне важных для Украины решений в ЕС и НАТО, Кремль выдвигает новые требования для завершения войны, абсолютно невыполнимые.

В частности, сейчас Кремль всячески пытается помешать нашему наступлению. Это и попытка осуществить ядерную провокацию на ЗАЭС с имитацией ядерной катастрофы для привлечения международных расследователей, что только остановит боевые действия в этом районе, это и договоренности с Беларусью разместить на их территории ядерное оружие. Однако сегодня Россия еще и выдвигает условия для мира.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин нагло перечислил требования России к Украине для достижения мира. По его словам, в первую очередь, Украина должна прекратить боевые действия, а страны Запада – поставки оружия.

То есть, не Россия должна прекратить оккупацию наших территорий, а именно Украина должна прекратить сопротивление. И это важный сигнал – значит, в Кремле реально боятся нашего наступления, которое непременно произойдет.

Также, по словам Галузина, Россия требует, чтобы Украина отказалась от вступления в ЕС и НАТО. Причем, по безумной логике Кремля, для достижения "всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира" Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу и закрепить соответствующее положение в Конституции.

И Россия снова ведет себя так, будто она имеет право указывать, что и как должна делать суверенная страна. Кроме того, в МИД России потребовали, чтобы Украина признала "новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение".

Проще говоря, Кремль мечтает, что Украина просто смирится с тем, что часть наших территорий переходит к России. То есть вооруженная оккупация Мариуполя, Бердянска, уничтожение Бахмута и еще ряда украинских городов – это, по безумной логике россиян, – самоопределение народов.

Так же, похоже, самоопределением народов, оккупанты называют убийства и пытки мирного населения в Буче и Изюме.

И напоследок еще одна порция бреда – в МИД России заявляют, что важным элементом достижения мира является защита в Украине прав русскоязычных граждан и нацменьшинств.

Как Киев отреагировал на требования Кремля

В Офисе Президента Украины уже отреагировали на бред Кремля. В ОП уверяют, что нет сегодня такой силы, которая заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят российские войска.

Кроме того, по словам президента Владимира Зеленского, накануне войны мировые лидеры провели не один час переговоров с российским диктатором Путиным, чтобы предотвратить катастрофу.

Однако последний все же избрал другой путь. Следовательно, никаких переговоров с кровавым диктатором быть не может. Как говорил Зеленский, принесший смерть должен просить помилования. И тогда будет наш ответ – трибунал.

Поэтому, учитывая вышесказанное, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уверяет, что так называемые требования России устами какого-то чиновника МИД, скорее, подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Потому Подоляк предлагает встречные требования Украины, которые выглядят более реалистичными.

"Немедленный вывод всех российских войск с суверенной территории Украины. Окончательное признание того, что СССР распался и у постсоветских стран есть весь объем суверенитета. Выдача военных преступников и авторов войны. Закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории России. Сокращение наступательного оружия, в частности ракет повышенной дальности. Международная конференция по организации контроля над ядерным арсеналом России. Юридически зафиксирована программа репарационных выплат, включая добровольный отказ от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины…", – заявил Подоляк.

Китай предлагает Украине отказаться от своих территорий

Однако следует понимать, что такие наглые заявления россиян об их требованиях появились не просто так. Они появились после визита китайского спецпредставителя Ли Хуэя сначала в Киев, а затем в ряд европейских столиц и, в конце концов, 26 мая в Москву.

Именно Ли Хуэй, как утверждает Пекин, должен продвигать китайские предложения политического урегулирования войны путем переговоров. В общем, к китайскому "мирному плану" были вопросы еще на этапе его презентации Пекином. Однако именно после турне спецпредставителя Китая стало очевидно, что Пекин стоит на стороне России и пытается продвигать именно ее нарративы.

Итак, как утверждает издание WSJ, опросившее европейских чиновников, китайский посланник Ли Хуэй привез в Европу четкий сигнал: ЕС должен призвать к немедленному прекращению огня, по сути оставив под контролем России те территории Украины, которые Кремль уже оккупировал.

А еще Китай призвал Европу стать более независимой от США и провозгласить свою автономию. И здесь следует понимать, что, к сожалению, Китай не столько интересует мир в Украине, сколько попытка разъединить Европу и США.

Ведь в своем предложении Ли Хуэй откровенно предлагает Европе принять сторону китайских предложений, тем самым показывая, что ЕС якобы не повторяет позицию США, а имеет собственную позицию по поводу войны России против Украины.

И, мол, Европе не стоит бояться, ведь Китай готов якобы подставить плечо Европе. Конечно, это ловушка для Европы.

Следует отметить, что в Европе достаточно четко и твердо ответили, что предложения Китая не найдут поддержки в Европе. В ЕС объяснили Ли Хуэю, что предложение Китая по замораживанию конфликта не отвечает интересам международного сообщества, если не будет вывода российских войск.

Мол, это вопрос не только Украины, но и Европы в целом. Кроме того, в Брюсселе Ли Хуэю дали понять, что Европу невозможно отделить от Америки и что Европа не откажется от поддержки Украины.

Сегодня лидеры стран Балтии и Германии подчеркнули, что их позиция проста – в случае замораживания войны и сохранения под контролем Кремля ныне оккупированной территории, военная агрессия Москвы продолжится в будущем, и дальнейшие конфликты в Европе – неизбежны. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пришло время покончить с серыми зонами в Европе.

Таким образом, вероятно, Китай пытался проверить единство Запада. Ведь очевидно, что, похоже, основные интересы Китая заключались в том, чтобы Россия не проиграла войну и Москва воздерживалась от применения ядерного оружия.

Какую игру ведет Китай

Теперь Китай хочет получить под свой протекторат не только Россию, но и Европу. Очевидно также то, что Китай заигрывал с европейскими странами, пытаясь ослабить сопротивление США росту глобального влияния Пекина.

Потому что раньше Европа не была столь враждебна к Китаю, не говоря уже о России, даже после 2014 года. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину Запад показал истинное единство, которого не ожидали ни в Пекине, ни в Москве.

Европейские дипломаты заявили, что во время встреч с Ли они стремились донести три ключевых идеи: Китай должен продолжать оказывать давление на Россию против применения ядерного оружия, Китай должен отказаться от помощи России и Китай должен, наконец, осудить российскую агрессию.

Однако, похоже, Китай все же окончательно занял позицию России. Здесь интересная деталь – Китай сейчас активно намекает на то, что сейчас появилось окно возможностей для диалога между Украиной и Россией.

И вы не поверите, каким это окно видят китайцы – это ситуация в Бахмуте. Кроме того, Китай, похоже, исключает требования Запада давить на Москву для вывода ее войск из Украины. Даже китайские СМИ признают, что Европа не повелась на призывы Китая и отвергла все предложения Пекина по "мирному плану".

Китайские обозреватели уверяют, что, несмотря на всю риторику Запада, Ли Хуэй привез в Москву реальную позицию ЕС и донесет ее до российской стороны, прислушиваясь к точке зрения Москвы.

Китайцы уверяют, что ситуация вокруг Бахмута "предоставила редкую возможность для переговоров между двумя сторонами. Европе также следует воспользоваться этой возможностью для общения, а не еще больше обострять ситуацию".

И вот накануне тот же спецпредставитель Китая Ли Хуэй после европейского турне посетил Москву, где провел переговоры с главой российского МИД Лавровым.

Согласно сообщению российского МИД, Лавров выразил Пекину признательность за позицию по ситуации в Украине. А также добавил, что Россия якобы готова к переговорам, но их блокирует Киев. И вот сегодня один из заместителей Лаврова выдвигает эти нелепые требования к миру в Украине. Так что, похоже, Китай окончательно принял сторону России.