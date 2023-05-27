Окупанти перерахували "вимоги" для нібито досягнення миру. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
Зверніть увагу Ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією, доки її війська на українській землі, – Зеленський
Абсурдні вимоги російських терористів
Вимоги божевільних терористів оголосив заступник Лаврова Михайло Галузін. Зокрема, він заявив, що насамперед "Україна має припинити бойові дії, а країни Заходу — постачання зброї".
Звичайно ж, окупанти вимагають, щоб наша держава відмовилася від вступу до НАТО та ЄС. Також Галузін цинічно заявив, що для досягнення "всеосяжного, справедливого та міцного світу" Україна "має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, а ще визнати нібито "нові територіальні реалії".
Окрім того, агресор вимагає, аби російська стала "державною мовою" в Україні.
Читайте також Не лише вихід на кордони 1991 року, – у Зеленського розповіли, якою має бути перемога України
В ОП вже відреагували
На абсурдні заяви Галузіна вже відреагував керівник ОП.
Не існує такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство і керівництво держави говорити з росіянами, доки на нашій території стоять війська РФ,
– наголосив Андрій Єрмак.
Цинізм окупантів немає меж
- Перш за все, почнемо з того, що російські загарбники незаконно вторглися на територію України, анексували наш Крим, згодом частину Донбасу, а пізніше й інші території.
- Росія цинічно проголосила захоплені землі своїми. Однак, ані Україна, ані міжнародна спільнота не визнає таких рішень бункерного диктатора та його прихвоснів.
- Агресор, який постійно бреше про нібито бажання "миру" та "припинення війни", продовжує нещадно обстрілювати населені пункти, житлові квартали та іншу цивільну інфраструктуру, вбивати та ранити мирних людей, зокрема, і маленьких дітей.
- Україні необхідні гарантії безпеки, що підступний ворог більше не зможе напасти.
- Про жодні поступки на користь російських терористів навіть не може йтися. Це вже неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці
- Для припинення війни та досягнення справжнього, а не уявного миру, країна-агресор, перш за все, повинна вивести усі свої окупаційні війська з територій України до визнаних міжнародним правом кордонів 1991 року.
- Світові лідери визнають, що до миру не можна прийти здачею територій.
- Зауважимо, що Володимир Зеленський раніше оприлюднив українську формулу миру. Вона складається з 10 важливих пунктів.