Оккупанты перечислили "требования" для якобы достижения мира. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
Обратите внимание Никто не сядет за стол переговоров с Россией, пока ее войска на украинской земле, – Зеленский
Абсурдные требования российских террористов
Требования безумных террористов объявил заместитель Лаврова Михаил Галузин. В частности, он заявил, что, прежде всего, "Украина должна прекратить боевые действия, а страны Запада — поставки оружия".
Конечно же, оккупанты требуют, чтобы наше государство отказалось от вступления в НАТО и ЕС. Также Галузин цинично заявил, что для достижения "всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира" Украина "должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, а еще признать якобы новые территориальные реалии".
Кроме того, агрессор требует, чтобы русский стал "государственным языком" в Украине.
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В ОП уже отреагировали
На абсурдные заявления Галузина уже отреагировал руководитель ОП.
Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска РФ,
– подчеркнул Андрей Ермак.
Цинизму оккупантов нет границ
- Прежде всего, начнем с того, что российские захватчики незаконно вторглись на территорию Украины, аннексировали наш Крым, позже часть Донбасса, а дальше и другие территории.
- Россия цинично провозгласила захваченные земли своими. Однако ни Украина, ни международное сообщество не признает таких решений бункерного диктатора и его прихвостней.
- Агрессор, который постоянно лжет о якобы желании "мира" и "прекращении войны", продолжает беспощадно обстреливать населенные пункты, жилые кварталы и прочую гражданскую инфраструктуру, убивать и ранить мирных людей, в том числе и маленьких детей.
- Украине необходимы гарантии безопасности, что коварный враг больше не сможет напасть.
- Ни о каких уступках в пользу российских террористов даже не может идти речи. Это уже неоднократно отмечал президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные должностные лица.
- Для прекращения войны и достижения настоящего, а не воображаемого мира, страна-агрессор, прежде всего, должна вывести все свои оккупационные войска с территорий Украины к признанным международным правом границам 1991 года.
- Мировые лидеры признают, что к миру нельзя прийти сдачей территорий.
- Отметим, что Владимир Зеленский обнародовал ранее украинскую формулу мира. Она состоит из 10 важных пунктов.