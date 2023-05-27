Оккупанты перечислили "требования" для якобы достижения мира. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Абсурдные требования российских террористов

Требования безумных террористов объявил заместитель Лаврова Михаил Галузин. В частности, он заявил, что, прежде всего, "Украина должна прекратить боевые действия, а страны Запада — поставки оружия".

Конечно же, оккупанты требуют, чтобы наше государство отказалось от вступления в НАТО и ЕС. Также Галузин цинично заявил, что для достижения "всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира" Украина "должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, а еще признать якобы новые территориальные реалии".

Кроме того, агрессор требует, чтобы русский стал "государственным языком" в Украине.

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В ОП уже отреагировали

На абсурдные заявления Галузина уже отреагировал руководитель ОП.

Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска РФ,

– подчеркнул Андрей Ермак.

Цинизму оккупантов нет границ