Премьер-министр Италии на пресс-конференции по результатам переговоров заверила, что Киев отдаляет войну от остальной Европы. Также Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров, пишет 24 Канал.
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Что заявила Мелони об Украине
Я убеждена в том, что Украина победит, что восстановится еще более сильной, более процветающей. Будущее Украины – это будущее мира и свободы, и это европейское будущее. И других возможных решений здесь нет,
– заявила Джорджия Мэлони.
Премьер заверила, что Италия будет продолжать работу с союзниками, чтобы оказать военную поддержку Украине.
По ее словам, в мир нельзя прийти с поражением, со сдачей территорий Украины. Это было бы очень опасно для мира в Европе, и было бы прецедентом для всех народов мира.
До мира мы дойдем только тогда, когда Россия перестанет вести военные действия и нападать на гражданские цели. Мы будем продолжать обращаться в Москву с требованием остановить боевые действия и вывести войска с территории Украины,
– заверила премьер Италии.
Политик убеждена – Италия готова оказать всю возможную помощь, когда Киев сочтет необходимым начать переговоры о мире с Россией.
"Мы поддерживаем формулу мира из 10 пунктов президента Зеленского", – добавила Мэлони.
Она заверила, что Рим признает справедливое пожелание Украины вступить в Европейский Союз.
Зеленский с официальным визитом в Италии
- Владимир Зеленский 13 мая впервые с начала полномасштабного вторжения прибыл с визитом в Италию. Президент уже провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
- По их результатам украинский лидер заявил, что есть очень важные решения по защите нашего неба. Также они обсудили "формулу мира", возвращение вывезенных украинцев из России, евроинтеграцию Украины.
- Также у Владимира Зеленского запланирована встреча с Папой Римским. Президент Украины уже прибыл в Ватикан и встретился с Папой Франциском.