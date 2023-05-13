Премьер-министр Италии на пресс-конференции по результатам переговоров заверила, что Киев отдаляет войну от остальной Европы. Также Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров, пишет 24 Канал.

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Что заявила Мелони об Украине

Я убеждена в том, что Украина победит, что восстановится еще более сильной, более процветающей. Будущее Украины – это будущее мира и свободы, и это европейское будущее. И других возможных решений здесь нет,

– заявила Джорджия Мэлони.

Премьер заверила, что Италия будет продолжать работу с союзниками, чтобы оказать военную поддержку Украине.

По ее словам, в мир нельзя прийти с поражением, со сдачей территорий Украины. Это было бы очень опасно для мира в Европе, и было бы прецедентом для всех народов мира.

До мира мы дойдем только тогда, когда Россия перестанет вести военные действия и нападать на гражданские цели. Мы будем продолжать обращаться в Москву с требованием остановить боевые действия и вывести войска с территории Украины,

– заверила премьер Италии.

Политик убеждена – Италия готова оказать всю возможную помощь, когда Киев сочтет необходимым начать переговоры о мире с Россией.

"Мы поддерживаем формулу мира из 10 пунктов президента Зеленского", – добавила Мэлони.

Она заверила, что Рим признает справедливое пожелание Украины вступить в Европейский Союз.

Зеленский с официальным визитом в Италии