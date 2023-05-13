Прем'єр-міністрка Італії на пресконференції за результатами перемовин запевнила, що Київ віддаляє війну від решти Європи. Також Володимир Зеленський розповів про результати перемовин, пише 24 Канал.
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Що заявила Мелоні про Україну
Я переконана у тому, що Україна переможе, що відновиться ще сильнішою, більш процвітаючою. Майбутнє України – це майбутнє миру і свободи, і це європейське майбутнє. І інших можливих рішень тут немає,
– заявила Джорджія Мелоні.
Прем'єр запевнила, що Італія продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надати військову підтримку Україні.
За її словами, до миру не можна прийти з поразкою, зі здачею територій України. Адже це було б дуже небезпечно для миру в Європі, і було б прецедентом для усіх народів світу.
До миру ми дійдемо лише тоді, коли Росія перестане вести воєнні дії та нападати на цивільні цілі. Ми продовжуватимемо звертатися до Москви з вимогою зупинити бойові дії та вивести війська з території України,
– запевнила прем'єрка Італії.
Політикиня переконана – Італія готова надати всю можливу допомогу, коли Київ вважатиме за необхідне розпочати переговори про мир з Росією.
"Ми підтримуємо формулу миру із 10 пунктів президента Зеленського", – додала Мелоні.
Вона запевнила, що Рим визнає справедливі побажання України вступити в Європейський Союз.
Зеленський з офіційним візитом в Італії
- Володимир Зеленський 13 травня вперше з початку повномасштабного вторгнення приїхав з візитом в Італію. Президент вже провів перемовини з президентом Італії Серджо Маттареллою та прем'єр-міністркою Джорджею Мелоні.
- За їх результатами український лідер заявив, що є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба. Також вони обговорили "формулу миру", повернення вивезених українців з Росії, євроінтеграцію України.
- Також у Володимира Зеленського запланована зустріч з Папою Римським. Президент України вже прибув до Ватикану та зустрівся із Папою Франциском.