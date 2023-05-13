Следует отметить, что украинский лидер встречался с президентом и премьер-министром Италии. Президент Украины заявил, что они обсудили безопасное и военное сотрудничество, пишет 24 Канал.

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Какие результаты переговоров в Италии

Есть очень важные решения по защите нашего неба,

– заявил Зеленский.

Президент Украины не уточнил, о чем говорится. Однако добавил, что переговоры касались также реализации "формулы мира", о которой с Джорджей Мелони говорили уже несколько раз.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина еще в 2022 году предложила "формулу мира", которая может прекратить агрессию России и не допустить повторения агрессии в Европе. Однако Россия ответила на это ракетами и артиллерией, ведь ее не интересует мир".

"Но мир очень интересует нас, прежде всего украинцев, наших партнеров, я это вижу, чувствую. В частности, Италию", – заверил президент.

Украина стремится вернуть украинцев из России

Владимир Зеленский отметил, что одним из 10 пунктов "формулы мира" является возвращение в Украину всех украинцев, находящихся в плену в России, всех детей и взрослых, силой депортированных Кремлем.

Достоверно известно о 19 393 детях. Это уже конкретика – с именами, фамилиями (с данными – 24 Канал), когда они были вывезены. Это тоже очень важно,

– сказал украинский лидер.

Однако добавил, что реальное число может быть гораздо больше. Ведь на временно оккупированных Россией территориях находилось не менее 200 тысяч детей. Украина не знает о судьбах этих детей.

Что было третьим пунктом переговоров

Президент Украины пояснил, что третье, о чем говорили – это взаимодействие в Европе.

"Италия сделала важную вещь, усилив свою энергетическую независимость от России. Это лишает государство-террориста возможности оказывать давление на вас (Италию – 24 Канал)", – заявил Владимир Зеленский.

Украинский лидер объяснил, что следует идти дальше во всех аспектах независимости от России. Зеленский также поблагодарил Италию за поддержку санкций против России.

Мы обсудили европейскую интеграцию (Украины – 24 Канал). Решения, которых мы ожидаем в этом году – Украина обязательно реализует рекомендации Еврокомиссии, несмотря на войну,

– заверил президент.

Он добавил, что для Украины большая мотивация быть среди равных, стать членом Европейского союза. Зеленский поблагодарил премьер-министра Италии за поддержку и добавил: "Будет правильным, когда уже в этом году Европейский Совет одобрит решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС".

Президент Украины пояснил, что важно привести в соответствие сотрудничество с НАТО и политические решения, которые являются рамкой для отношений Альянса и Украины. Ведь Киев защищает общую свободу, как это сделал бы член Альянса.

Визит Зеленского в Италию