Владимир Зеленский в Риме встретился с итальянским лидером Серджо Маттареллой и планирует визит к Папе Римскому. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
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Президента на пути сопровождали истребители
Никифоров в инстаграмме опубликовал поразительное видео. Самолет украинского лидера летел в сопровождении истребителей Eurofighter "Тайфун".
Таким образом, итальянские ВВС приветствовали Зеленского в своей стране.
Зеленского сопровождали истребители: смотрите видео
К слову, государственное телевидение Италии сообщило, что по прибытии президента в небе Рима была запрещена для полетов зона, а вооруженную полицию стратегически разместили на высоких зданиях.
Вскоре глава Офиса Президента Андрей Ермак раскрыл детали встречи украинского и итальянского лидеров. Зеленский с Маттареллой говорили о войне и важности победы Украины. Также большое внимание уделили вопросу похищения Россией украинских детей. Политики понимают, что это необходимо остановить, вернуть детей домой и наказать россиян.
Поездки Зеленского: что известно
- Следует упомянуть, что в начале мая глава нашего государства был в Финляндии на встрече с лидерами Северной Европы. Собственно тогда встретился украинский президент с финским коллегой Саули Нииностио, а также впоследствии с премьерами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.
- Одной из главных тем поездки было вступление Украины в Североатлантический альянс. Кроме того, высокопоставленные чиновники обсудили развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и инициативу Киева по справедливому миру.
- Уже на следующий день, 4 мая, Зеленский прибыл в Нидерланды. Он выступил в парламенте и в Международном уголовном суде, отметив преступления России.
- К вечеру украинский президент встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром. Это уже назвали историческим событием
- Через несколько дней после этого издание Bild написало, что Зеленский в мае может приехать еще и в Германию. Вероятно там он встретится и проведет разговор с канцлером Олафом Шольцом.