Визит украинского лидера в Нидерланды уже стал историческим. В частности, Зеленский выступил в Международном суде в Гааге. Президент подчеркнул, что Украина хочет, чтобы эта война стала последней в мире. Необходимо остановить преступление агрессии, которое появляется в головах тех, кто привык к безнаказанности.

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Детали встречи Зеленского и Виллема-Александра

Зеленский поблагодарил короля Нидерландов за то, как его страна поддерживает Украину. Кроме того, президент отметил, что король и королевская семья уделяет внимание и заботится об украинцах, прибывших в Нидерланды, чтобы получить убежище от войны.

С первых дней нападения России мы чувствуем, что Нидерланды и весь нидерландский народ вместе с Украиной,

– подчеркнул Зеленский.

Позже украинский лидер поделился кадрами встречи в сети.

Зеленский встретился с королем Нидерландов: смотрите видео

Также украинский лидер вместе с премьер-министром Нидерландов посетил воздушную базу Состерберга. Там украинский лидер пообщался с военными.