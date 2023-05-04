Об этом в эфире 24 Канала отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что первый шаг – собственно ордер МУС непосредственно Владимиру Путину и Марии Львовой-Беловой.

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Враг в панике

Выступление 4 мая Владимира Зеленского в Гааге – очень символическое, отметил Подоляк. Ведь не только украинская сторона, но и международные институты фиксируют российские преступления. Враг же в панике и пытается отвлечь внимание от того, как будет финализироваться война.

Они ясно понимают, что это не будет возвращения к каким-либо договоренностям. Принципиальная позиция Украины – мы должны довести все до конца. Все, кто убивают наших гражданских, должны быть в Гааге. Первый шаг – ордер МУС на Путина и Львову-Белову. Второй – речь Президента Украины, которая фиксирует почему должно произойти справедливое наказание международного права,

– сказал Подоляк.

Он в очередной раз отметил преступления России против Украины и ее граждан: это похищение детей, фильтрационные лагеря для взрослых, где десятки тысяч человек прошли через пытки, а также принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях. И, конечно, геноцид.

"Например, то, что сегодня происходит в Херсоне – конкретное геноцидное преступление. Сознательное массовое убийство гражданских. И соответственно должны быть уголовные дела, ордера на тех, кто это выполняет и разрабатывает", – добавил советник главы ОП.

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Более 80 тысяч доказательств

Михаил Подоляк еще раз уточнил, что не только Международный уголовный суд будет заниматься делами по военным преступлениям России. Это будут разные юрисдикции. Самое циничное то, что враг уже не скрывает своих деяний.

"Более 4 тысяч ракет они использовали и 80% из них попали по гражданским объектам. Это является признанием умышленного характера использования баллистических ракет, дронов и так далее. Россия сегодня уже не маскирует этого, она идет в ва-банк. Они находятся в состоянии тяжелого психологического аспекта", – объяснил спикер.

Впрочем, у Украины есть мощная консолидированная проукраинская позиция, которую России не сломать, подчеркнул чиновник.

"Будет много процессов по многим людям в России и они очень этого боятся. У нас этим занимается Генпрокуратура. Более 80 тысяч дел собрано – это конкретные эпизоды и их будет больше. Надо идентифицировать всех участвовавших в преступлениях людей: от приказа до исполнения", – резюмировал Подоляк.

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